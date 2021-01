4 vezes mais superfície de contacto* para uma limpeza profunda sem esforço

A nossa cabeça de escova AdaptiveClean é a única cabeça para escova de dentes elétrica que consegue acompanhar o formato único dos seus dentes e gengivas. Com as faces laterais macias e flexíveis em borracha, as cerdas da cabeça da escova podem ajustar-se ao formato de cada superfície do dente. Pode obter até 4x mais de superfície de contacto* e até 10x mais de remoção da placa bacteriana** ao longo da linha das gengivas e entre os dentes. Mesmo as áreas difíceis de alcançar obtêm uma limpeza profunda que é suave para as gengivas.