CANbus LED

Partindo do princípio que o consumidor foi devidamente informado das restrições aplicáveis e foi quem instalou as lâmpadas LED retrofit, a responsabilidade é, em princípio, exclusivamente do consumidor. No entanto, as autoridades locais podem tomar medidas sobre a venda de lâmpadas LED retrofit para utilização em vias públicas. A dimensão dessas medidas depende dos poderes atribuídos às autoridades locais.