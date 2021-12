Não tens vontade de lutar com tranças, ganchos de fixação e faixas de cabelo antes do teu jantar de Natal? Nós ajudamos. Com uma elegante bandolete, lenço ou gancho de fixação com um laço acoplado, podes dar a volta ao teu cabelo num instante. Também podes usar uma fita para dar um novo look ao teu rabo de cavalo. Como? Penteia, alisa o cabelo e faz um rabo de cavalo alto. Agora, pega num longo (muito longo!) pedaço de fita e amarra-o à volta da bandolete algumas vezes. Deves ficar com dois pedaços de fita igualmente compridos nos lados esquerdo e direito do rabo de cavalo. Enrola os pedaços de fita à volta do cabelo, fazendo-os cruzar. Na extremidade do rabo de cavalo, faz um pequeno laço para garantir que a fita não se mexe. Alarga o rabo de cavalo para o tornar mais divertido.