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  • Secagem rápida sem danificar com o calor**
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Descontinuado

5000 SeriesSecador de cabelo

BHD530/00

4.6
| (866) Críticas | 98% recomendam este produto
Secagem rápida sem danificar com o calor**
A tecnologia de proteção térmica proporciona-lhe a melhor proteção contra os danos provocados pelo calor, ao controlar ativamente a temperatura do ar do secador até ao nível ideal.
Ver todos os benefícios

com tecnologia de proteção térmica

Secagem rápida sem danificar com o calor**

  • 2300 W

  • Tecnologia de proteção térmica

  • Minerais iónicos e 4 vezes mais cuidado iónico

  • 3 reg. de temperatura e 2 de velocidade

Tecnologia de proteção térmica para a melhor proteção térmica

Tecnologia de proteção térmica para a melhor proteção térmica

O sensor de deteção de sobreaquecimento otimiza e controla ativamente a temperatura do ar, protegendo o seu cabelo de eventuais danos** causados por sobreaquecimento. Desfrute de uma experiência de secagem sem preocupações com a tecnologia de proteção térmica.

Secagem 20%*** mais rápida com fluxo de ar potente de 2300 W

Secagem 20%*** mais rápida com fluxo de ar potente de 2300 W

Um fluxo de ar mais potente de 2300 W torna a secagem 20%** mais rápida, enquanto protege o seu cabelo.

O motor potente cria velocidades de ar de até 110 km/h****

O motor potente cria velocidades de ar de até 110 km/h****

O motor de alto desempenho deste secador foi desenvolvido para o mercado profissional. Gera uma velocidade de ar de até 110 km/h****, para uma secagem rápida e um penteado impressionante.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.6

de 5

866

Críticas

98%

recomendam este produto

05/10/2021

Portugal

Portugal

Secador de cabelo Philips

Excelente produto e faz exatamente o que é descrito. Os seus 3 níveis de regulação de temperatura faz com que possamos escolher qual a temperatura mais adequada para o nosso cabelo dispondo sempre de proteção de proteção de forma a que os nossos cabelos não sejam danificados. O facto de ser rápido e ter um sistema de proteção térmica foram sem dúvida os aspectos mais valorizados fazendo com que o peso não totalmente leve do secador fosse completamente desconsiderado. Outro aspecto positivo foi o facto de ter um difusor

Pontos positivos

Potência, sistema térmico

Pontos negativos

Peso

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo

28/09/2021

Portugal

Portugal

O secador Philips 5000 é eficiente e leve

O secador de cabelo Philips 5000 BHD510/00 é muito eficiente. Tem a boa potência, o que permite secar o cabelo com rapidez, sem queimar os fios. Usei sempre a potência máxima e não senti que os meus fios ficassem mais secos (utilizei durante 2 semanas, todos os dias). No entanto, é importante mencionar que uso sempre um termoprotector antes de usar qualquer secador. Uma das maiores vantagens é ser muito leve, o que permite secar o cabelo sem causar dores nos braços. O secador vem com 2 adaptadores: difusor e o bico. Durante a sua utilização reparei que apenas os adaptadores e a parte em que sai o calor ficaram quentes, mas não o secador em si, o que é uma vantagem para quem estica o cabelo com secador. Adorei o design! Simples e elegante, gostei principalmente que a parte de trás do secador fosse para dentro, ao contrário do que é habitual. A única coisa que mudaria seria o botão de frio ser fixo, como o tá maior potência, pois costumo ter dores nos pulsos e ficar a pressionar o botão de frio quando quer usar acaba por custar um pouco. De forma geral o secador Philips 5000 é um óptimo secador, eficiente, leve e elegante. Recomendaria o produto a qualquer pessoa, principalmente a quem tem cabelo compridos pois em cerca de 5 minutos consegue secar o cabelo.

Pontos positivos

Potência elevada, muito leve e elegante

Pontos negativos

Botão de frio não ser fixo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo

28/09/2021

Portugal

Portugal

Prático e com excelente desempenho

Secagem rápida e eficiente. Equipamento leve e fácil de manusear.

Pontos positivos

Rapidez de secagem; peso do equipamento

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 5000 Series BHD510/00 Secador de cabelo

Sim, recomendo este produto

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Avisos legais

  1. em comparação com BHD350 na regulação máxima

  2. Ajuste da proteção térmica

  3. * em comparação com um secador normal

  4. * * Teste realizado num laboratório da Philips com o bico na regulação máxima

  5. * * * Minerais iónicos após 6 meses de exposição a raios UV