Com até 165.000 ações de corte por minuto, as lâminas Dual Precision NanoTech

proporcionam ​um barbear extremamente

apurado e rente ao nível da pele.​ ​Fortalecidas

com nanopartículas, as 72 lâminas autoafiáveis

têm extremidades extrafortes e resistentes,

para um barbear mais apurado em

todas as áreas do rosto.​