Mude de Marcha, não de Ecrãs.

Domine com uma velocidade de 320Hz ou deslumbre em 4K a 160Hz—o que quer que o seu jogo exija, este monitor adapta-se a você. O Modo Duplo coloca você no controle, permitindo escolher o equilíbrio perfeito entre resolução e taxa de atualização: escolha FHD a 320Hz para atiradores ultra-rápidos ou mude para 4K UHD a 160Hz para visuais ricos e imersivos. Construído para gamers que fazem tudo!