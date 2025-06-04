Termos de pesquisa

    Philips Evnia Dual Mode banner image

    Monitores Philips de Modo Duplo

    Um monitor, dois modos.

     
    Velocidade ou nitidez? Agora tem ambas.
     
    O Philips Evnia oferece-te flexibilidade de jogo de elite — alterna entre 4K UHD a 160Hz para um detalhe imersivo e nítido, ou FHD a 320Hz para uma resposta ao nível dos esports. O Fast IPS, HDR e o baixo tempo de resposta garantem a entrega de cada frame com precisão.

    Mude de Marcha, não de Ecrãs.

     
    Domine com uma velocidade de 320Hz ou deslumbre em 4K a 160Hz—o que quer que o seu jogo exija, este monitor adapta-se a você. O Modo Duplo coloca você no controle, permitindo escolher o equilíbrio perfeito entre resolução e taxa de atualização: escolha FHD a 320Hz para atiradores ultra-rápidos ou mude para 4K UHD a 160Hz para visuais ricos e imersivos. Construído para gamers que fazem tudo! 

    Philips Evnia Dual Resolution video banner image

     Os nossos  favoritos

    27M2N3800A image

    Philips Evnia 27M2N3800A


    Alargue o seu horizonte de gaming

    Descubra mais >

    Funcionalidades ao seu alcance

     

    Dodo Duplo

     
     
    Alternar facilmente entre 4K UHD @160Hz e FHD @320Hz. Maior flexibilidade, zero compromissos.

     

    Painel IPS Rápido

     
    O ecrã Philips Fast IPS com UltraClear 4K proporciona imagens nítidas e precisas em termos de cor.

     

    Cor que rende

     
    Com a certificação VESA DisplayHDR™, o que vê é o que recebe — vibrante, realista, sem compromissos.

     

    Resposta rápida de 0,5 ms Smart MBR

     
    A Philips Evnia com 0,5 ms Smart MBR oferece visuais nítidos e sem desfoque—perfeita para jogos de ritmo rápido.

     

    Para todo o tipo de jogador

     

    O criador contente

     
    160Hz 4K. Precisão em movimento.

    Edite, anime e desenhe com uma taxa de atualização ultra-suave de 160Hz e uma claridade impressionante de 4K —ideal para fluxos de trabalho criativos de alto nível.

     

    O FPS Pro

     
    320Hz de Responsividade. Sem desculpas.

    Domina cada ronda com uma resposta instantânea e um jogo fluido.

     

    O Streamer

     
    Desempenho equilibrado. Sempre ligado.

    Joga, transmite e conversa com desempenho estável e multitasking otimizado—o teu setup, o teu espetáculo

     

    O Console Gamer

     
    HDMI 2.1, UHD@120Hz. Pronto para jogar.

    Experiencie visuais imersivos com HDR, baixo atraso de entrada e compatibilidade perfeita com as consolas de próxima geração.

     

    Philps Evnia Precision Center

    Philips Evnia
    Precision Center

     

    O Philips Evnia Precision Center é um software fácil

    de utilizar, concebido para otimizar o seu monitor

    com controlos intuitivos.

    Descubra mais

