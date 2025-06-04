O Philips Evnia oferece-te flexibilidade de jogo de elite — alterna entre 4K UHD a 160Hz para um detalhe imersivo e nítido, ou FHD a 320Hz para uma resposta ao nível dos esports. O Fast IPS, HDR e o baixo tempo de resposta garantem a entrega de cada frame com precisão.
Mude de Marcha, não de Ecrãs.
Domine com uma velocidade de 320Hz ou deslumbre em 4K a 160Hz—o que quer que o seu jogo exija, este monitor adapta-se a você. O Modo Duplo coloca você no controle, permitindo escolher o equilíbrio perfeito entre resolução e taxa de atualização: escolha FHD a 320Hz para atiradores ultra-rápidos ou mude para 4K UHD a 160Hz para visuais ricos e imersivos. Construído para gamers que fazem tudo!
