Monitores Philips e ForestNation



Queremos convencer os clientes a comprar produtos ecológicos, encorajar todas as pessoas a participar nos nossos esforços para tornar a tecnologia mais sustentável e a tomar decisões informadas para reduzir as emissões de carbono, o desperdício de plástico e o consumo de energia. Assim, com cada compra de um dos nossos ecrãs verdes, os nossos clientes estão automaticamente a apoiar o crescimento da floresta de monitores Philips, pois doamos uma parte do lucro.