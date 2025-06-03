Termos de pesquisa
Ajuda a prevenir a queimadura de logótipos, especialmente em cenários onde os logótipos permanecem numa posição fixa durante longos períodos.
Reconhece vários logótipos simultaneamente.
Nível 2: redução de 20% Isto assegura um impacto mínimo na experiência de visualização geral enquanto protege áreas sensíveis do ecrã.
Nível 1: redução de 10%
Reduz a luminância em áreas onde há uma diferença significativa entre seções claras e escuras, como letterbox (barras pretas em cima e em baixo) ou pillar box (barras laterais). Também é comum na reprodução de filmes ou uso de múltiplas janelas/múltiplas fontes.
Detecta barras de tarefas estáticas (por exemplo, a barra de tarefas do Windows) que permanecem visíveis durante períodos prolongados. Reduz a luminância nessas áreas para evitar retenção de imagem. Ideal para utilizadores que trabalham ou jogam com elementos de interface estáticos frequentemente exibidos.
Esta função equilibra o desempenho e a segurança do painel sem intervenção do utilizador.
