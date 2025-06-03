Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Philips oled care banner image

    Visão das funcionalidades

    Cuidado de QD OLED

    Os monitores Philips Evnia estão equipados com algumas das melhores ferramentas de software para prevenir queimaduras e manter a saúde do seu monitor em bom estado. A principal preocupação de todos quando se trata de painéis QD-OLED é o risco de queimadura. Se forem bem cuidados, o risco de queimadura em painéis QD-OLED será significativamente reduzido.

    Proteção de Múltiplos Logótipos

    Detecta e amortece logótipos estáticos em ecrã


    Ajuda a prevenir a queimadura de logótipos, especialmente em cenários onde os logótipos permanecem numa posição fixa durante longos períodos.

    Detects and dims static logos on screen before and after

    Deteccão automática


    Reconhece vários logótipos simultaneamente.

    Automatic logo detection gaming in use

    Níveis de Redução de Luminância


    Nível 1: redução de 10%

    Nível 2: redução de 20%

     

    Isto assegura um impacto mínimo na experiência de visualização geral enquanto protege áreas sensíveis do ecrã.

    Luminance reduction before and after

    Atenuador das margens

     

    Reduz a luminância em áreas onde há uma diferença significativa entre seções claras e escuras, como letterbox (barras pretas em cima e em baixo) ou pillar box (barras laterais). Também é comum na reprodução de filmes ou uso de múltiplas janelas/múltiplas fontes.

    Letter BOX da luminância
    das margens

    Pillar BOX da luminância
    das margens

    Divisão vertical de
    luminância das margens

    Letter BOX da luminância
    das margens

    Pillar BOX da luminância
    das margens

    Divisão vertical de
    luminância das margens

    Atenuador de Barra de Tarefas

     
    Identifica barras de tarefas estáticas e diminui a intensidade para proteger o painel.




    Detecta barras de tarefas estáticas (por exemplo, a barra de tarefas do Windows) que permanecem visíveis durante períodos prolongados. Reduz a luminância nessas áreas para evitar retenção de imagem. Ideal para utilizadores que trabalham ou jogam com elementos de interface estáticos frequentemente exibidos.

    Before After

    Detecta barras de tarefas estáticas (por exemplo, a barra de tarefas do Windows) que permanecem visíveis durante períodos prolongados. Reduz a luminância nessas áreas para evitar retenção de imagem. Ideal para utilizadores que trabalham ou jogam com elementos de interface estáticos frequentemente exibidos.

    Before After

    Proteção Térmica

     
     
    Gerencia proativamente a temperatura do painel, reduzindo a luminância quando as temperaturas aumentam. Ajuda a manter a temperatura do monitor abaixo de 60°C, garantindo longevidade e desempenho estável, especialmente durante sessões de jogo intensas.

    Como funciona:

    Before After

    • Se a temperatura ultrapassar os 60°C, reduz automaticamente a saída de luminância.
    • Gerencia proativamente a temperatura do painel reduzindo a luminância quando as temperaturas aumentam.
    • Ajuda a manter a temperatura do monitor abaixo de 60°C, garantindo longevidade e desempenho estável, especialmente durante sessões de jogo intensas.

     

    Esta função equilibra o desempenho e a segurança do painel sem intervenção do utilizador.

    Melhores Escolhas

    Os monitores QD-OLED

    Ao clicar neste link, você sairá do site oficial da Royal Philips ("Philips"). Qualquer link que apareça em nosso site e leve a sites de terceiros é oferecido apenas para ajuda e não representa de forma alguma uma afiliação ou promoção das informações disponíveis nesses sites. A Philips não representa nem garante nenhuma informação disponível nesses sites.

    I understand

    You are about to visit a Philips global content page

    Continue

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.