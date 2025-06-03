Os monitores Philips Evnia estão equipados com algumas das melhores ferramentas de software para prevenir queimaduras e manter a saúde do seu monitor em bom estado. A principal preocupação de todos quando se trata de painéis QD-OLED é o risco de queimadura. Se forem bem cuidados, o risco de queimadura em painéis QD-OLED será significativamente reduzido.