Declaração de garantia para monitores Philips de 10.ª geração com certificação TCO



Na Philips, estamos empenhados em oferecer produtos de alta qualidade concebidos para durar. Como parte deste compromisso, fornecemos uma garantia abrangente para assegurar a tranquilidade dos nossos clientes.



Garantia de fabrico do produto incluída:



Todas as gamas de monitores Philips de 10.ª geração com certificação TCO, incluem uma garantia padrão de 5 anos que cobre defeitos de material ou de fabrico. Esta garantia não cobre danos causados por utilização indevida ou acidentes.



Aplicam-se as exclusões de garantia descritas na página de assistência da Philips sob informação de garantia, sem distinção entre clientes finais comerciais ou não comerciais.



Atualizações de software para todos os produtos Philips de 10.ª geração com certificação TCO:



Fornecemos atualizações de segurança gratuitas, atualizações corretivas e atualizações de funcionalidades para o sistema operativo durante, pelo menos, 5 anos a partir da data posterior da venda do produto pela Philips ou quando foi fabricado pela última vez.



*A garantia de 5 anos aplica-se apenas a monitores de 10.ª geração com certificação TCO.

**Esta declaração é válida apenas para países europeus, excluindo a Rússia, a Bielorrússia e/ou quaisquer outros países onde as vendas não estejam ativas.