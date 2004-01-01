Os aparadores Philips têm ícones moldados ou impressos na pega para indicar se podem ser limpos ou enxaguados com água. Estes ícones podem não ser imediatamente visíveis, por isso, verifique sempre numa área bem iluminada. Os documentos fornecidos com o seu produto também indicam se pode ou não ser limpo com água.

ser enxaguado nem limpo com água, para evitar danificar o dispositivo. Se o seu produto tiver um ícone de uma torneira ou um chuveiro, pode ser enxaguado ou limpo com água.

Nota: Para alguns produtos, os pentes amovíveis e os dentes de corte podem ser laváveis apesar de a pega não ser. Consulte a documentação fornecida com o seu produto para obter detalhes.