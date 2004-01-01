Termos de pesquisa

    Posso enxaguar o meu aparador Philips com água?

    Publicado em 27 de junho de 2025

    Os aparadores Philips têm ícones moldados ou impressos na pega para indicar se podem ser limpos ou enxaguados com água. Estes ícones podem não ser imediatamente visíveis, por isso, verifique sempre numa área bem iluminada. Os documentos fornecidos com o seu produto também indicam se pode ou não ser limpo com água.

    • Se o produto tiver um ícone de torneira com uma cruz por cima, não deve ser enxaguado nem limpo com água, para evitar danificar o dispositivo. 
    • Se o seu produto tiver um ícone de uma torneira ou um chuveiro, pode ser enxaguado ou limpo com água.

    Nota: Para alguns produtos, os pentes amovíveis e os dentes de corte podem ser laváveis apesar de a pega não ser. Consulte a documentação fornecida com o seu produto para obter detalhes.

    Um ícone de uma torneira com uma cruz por cima, um ícone de uma torneira e um ícone de um chuveiro.

