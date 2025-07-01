Assistência Philips Posso utilizar a depiladora no duche ou no banho?

Sim, a sua depiladora de corte feminina Philips é à prova de água e pode ser utilizada em segurança com água. Por razões de segurança, esta depiladora só pode ser utilizada sem fios e, por isso, não se liga se estiver ligada à corrente. Consulte o vídeo abaixo para obter mais informações sobre a utilização sem fios.

Sugestão: Embora o seu modelo possa diferir do apresentado no vídeo, aplicam-se os mesmos princípios.