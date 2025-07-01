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Assistência Philips

Posso utilizar a depiladora no duche ou no banho?

Sim, a sua depiladora de corte feminina Philips é à prova de água e pode ser utilizada em segurança com água. Por razões de segurança, esta depiladora só pode ser utilizada sem fios e, por isso, não se liga se estiver ligada à corrente. Consulte o vídeo abaixo para obter mais informações sobre a utilização sem fios. 

Sugestão: Embora o seu modelo possa diferir do apresentado no vídeo, aplicam-se os mesmos princípios.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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