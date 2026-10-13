Como posso obter os melhores resultados com a minha depiladora de corte feminina Philips?

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Pode utilizar a rede de corte da sua depiladora de corte feminina Philips para aparar e cortar os pelos abaixo do pescoço. Isto inclui, por exemplo, axilas, braços, pernas ou linha do biquíni (com um pente aparador).
Antes de começar:
Sugestão: os princípios demonstrados nos vídeos abaixo aplicam-se a todos os modelos de depiladoras de corte femininas, incluindo as que são visualmente diferentes das apresentadas.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL159/00, BRL149/00, BRL138/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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