Assistência Philips Como posso obter os melhores resultados com a minha depiladora de corte feminina Philips?

Pode utilizar a rede de corte da sua depiladora de corte feminina Philips para aparar e cortar os pelos abaixo do pescoço. Isto inclui, por exemplo, axilas, braços, pernas ou linha do biquíni (com um pente aparador).

Antes de começar:

Verifique se a rede de corte está danificada antes de cada utilização e substitua-a quando estiver gasta ou danificada.

Certifique-se de que o seu aparelho está limpo.

Utilize sempre o pente aparador quando utilizar a sua depiladora de corte feminina próximo da sua zona íntima (a parte externa e interna dos grandes lábios).

Utilize a sua depiladora de corte feminina Philips no banho ou no duche ou em pele limpa e seca.

Esfolie a pele alguns dias antes de se depilar para obter os melhores resultados.



Sugestão: os princípios demonstrados nos vídeos abaixo aplicam-se a todos os modelos de depiladoras de corte femininas, incluindo as que são visualmente diferentes das apresentadas.

Durante a utilização Embora a sua depiladora de corte feminina possa ser utilizada molhada ou seca, a utilização a seco proporciona frequentemente melhores resultados. Isto deve-se ao facto de os pelos molhados ficarem colados à pele, tornando-os mais difíceis de remover.

Segure o aparelho de forma que a cabeça de corte fique totalmente em contacto com a pele e movimente-o suavemente na direção oposta à do crescimento dos pelos. Tenha em atenção que a direção de crescimento dos pelos pode variar mesmo em diferentes áreas da mesma parte do corpo.

Forneça à cabeça de corte uma superfície lisa para deslizar utilizando os dedos da mão livre para esticar a pele, minimizando quaisquer rugas ou dobras na superfície da pele.

Ao depilar as axilas, colocar a mão na parte de trás da cabeça pode facilitar o acesso.

Se utilizar a sua depiladora de corte feminina no banho ou no duche, enxague regularmente a cabeça de corte para remover os pelos acumulados. Cuidado posterior Se quiser, pode aplicar cremes ou loções (sem álcool) calmantes na sua pele depois de se depilar.

A sua pele pode demorar algum tempo a ajustar-se a uma nova depiladora. Deixe a sua pele recuperar entre sessões.

Limpe bem a sua depiladora de corte feminina e deixe-a secar ao ar antes de a guardar. Guarde com um pente ou uma tampa para proteger a rede de danos acidentais.