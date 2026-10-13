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Assistência Philips

Como posso obter os melhores resultados com a minha depiladora de corte feminina Philips?

Pode utilizar a rede de corte da sua depiladora de corte feminina Philips para aparar e cortar os pelos abaixo do pescoço. Isto inclui, por exemplo, axilas, braços, pernas ou linha do biquíni (com um pente aparador).

Antes de começar:

  • Verifique se a rede de corte está danificada antes de cada utilização e substitua-a quando estiver gasta ou danificada.
  • Certifique-se de que o seu aparelho está limpo.
  • Utilize sempre o pente aparador quando utilizar a sua depiladora de corte feminina próximo da sua zona íntima (a parte externa e interna dos grandes lábios).
  • Utilize a sua depiladora de corte feminina Philips no banho ou no duche ou em pele limpa e seca.
  • Esfolie a pele alguns dias antes de se depilar para obter os melhores resultados.


Sugestão: os princípios demonstrados nos vídeos abaixo aplicam-se a todos os modelos de depiladoras de corte femininas, incluindo as que são visualmente diferentes das apresentadas. 

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL159/00, BRL149/00, BRL138/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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