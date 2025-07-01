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Assistência Philips

Como limpo a minha depiladora de corte feminina Philips?

A sua depiladora de corte feminina Philips requer uma limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos ou detritos podem ficar presos no dispositivo e afetar o desempenho. Limpe bem após cada utilização e enxague bem os pelos ou resíduos após cada utilização. Durante o armazenamento, proteja a rede encaixando uma tampa ou um pente aparador.

As ferramentas de limpeza, como escovas, toalhas, etc., ou líquidos químicos, podem provocar um desgaste visual precoce.

Não bata com a rede numa superfície dura como o lavatório para a limpar ou secar. Isso pode danificar o aparelho.

Siga as instruções de limpeza abaixo:

  • Após cada utilização, sopre os pelos acumulados na rede.
  • Retire a rede e o cortador, remova os pelos acumulados na cabeça e, em seguida, enxague.
  • Se a cabeça de corte precisar de uma limpeza mais profunda, prepare um pouco de água com sabão neutro, volte a montar e a colocar a cabeça de corte na pega, ligue durante alguns segundos enquanto segura a cabeça na água e enxague cuidadosamente.
  • Deixar secar ao ar
  • Guarde o seu produto em segurança e proteja a rede de corte contra pressões exteriores ou impactos, encaixando uma tampa ou um pente.  

Consulte o vídeo abaixo para obter mais informações sobre a limpeza e manutenção da sua depiladora de corte feminina.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

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