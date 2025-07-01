Como limpo a minha depiladora de corte feminina Philips?

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A sua depiladora de corte feminina Philips requer uma limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos ou detritos podem ficar presos no dispositivo e afetar o desempenho. Limpe bem após cada utilização e enxague bem os pelos ou resíduos após cada utilização. Durante o armazenamento, proteja a rede encaixando uma tampa ou um pente aparador.
As ferramentas de limpeza, como escovas, toalhas, etc., ou líquidos químicos, podem provocar um desgaste visual precoce.
Não bata com a rede numa superfície dura como o lavatório para a limpar ou secar. Isso pode danificar o aparelho.
Siga as instruções de limpeza abaixo:
Consulte o vídeo abaixo para obter mais informações sobre a limpeza e manutenção da sua depiladora de corte feminina.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL159/00, BRL138/00, BRL149/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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