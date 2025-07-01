Assistência Philips Como limpo a minha depiladora de corte feminina Philips?

A sua depiladora de corte feminina Philips requer uma limpeza regular para funcionar corretamente. Pelos ou detritos podem ficar presos no dispositivo e afetar o desempenho. Limpe bem após cada utilização e enxague bem os pelos ou resíduos após cada utilização. Durante o armazenamento, proteja a rede encaixando uma tampa ou um pente aparador.



As ferramentas de limpeza, como escovas, toalhas, etc., ou líquidos químicos, podem provocar um desgaste visual precoce.



Não bata com a rede numa superfície dura como o lavatório para a limpar ou secar. Isso pode danificar o aparelho.



Siga as instruções de limpeza abaixo:

Após cada utilização, sopre os pelos acumulados na rede.

Retire a rede e o cortador, remova os pelos acumulados na cabeça e, em seguida, enxague.

Se a cabeça de corte precisar de uma limpeza mais profunda, prepare um pouco de água com sabão neutro, volte a montar e a colocar a cabeça de corte na pega, ligue durante alguns segundos enquanto segura a cabeça na água e enxague cuidadosamente.

Deixar secar ao ar

Guarde o seu produto em segurança e proteja a rede de corte contra pressões exteriores ou impactos, encaixando uma tampa ou um pente.

Consulte o vídeo abaixo para obter mais informações sobre a limpeza e manutenção da sua depiladora de corte feminina.