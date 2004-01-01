Para um desempenho ideal de corte e deslize, recomendamos que substitua a rede a cada 12 meses ou quando esta deixar de proporcionar os resultados de cortar ou aparar esperados. Substitua sempre a rede por uma rede original da Philips.



Dependendo do seu tipo de utilização, a vida útil exata da sua rede pode variar. Tal como uma lâmina manual, a sua rede fica cega ao longo do tempo, o que pode resultar numa redução do desempenho da depilação e num aumento da sensação de puxar os pelos ao depilar ou aparar. Poderá querer substituir a rede mais cedo ou mais tarde do que o indicado dependendo do grau de satisfação com o seu desempenho.

