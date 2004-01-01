Para um desempenho ideal de corte e deslize, recomendamos que substitua a rede a cada 12 meses ou quando esta deixar de proporcionar os resultados de cortar ou aparar esperados. Substitua sempre a rede por uma rede original da Philips.
Dependendo do seu tipo de utilização, a vida útil exata da sua rede pode variar. Tal como uma lâmina manual, a sua rede fica cega ao longo do tempo, o que pode resultar numa redução do desempenho da depilação e num aumento da sensação de puxar os pelos ao depilar ou aparar. Poderá querer substituir a rede mais cedo ou mais tarde do que o indicado dependendo do grau de satisfação com o seu desempenho.
Quando devo substituir a rede da minha depiladora de corte feminina?
Publicado em 04 de setembro de 2025
É bom saber
- Substitua imediatamente a rede de corte se estiver danificada.
- A densidade e a espessura dos seus pelos afetam a longevidade da rede de corte.
- A limpeza e manutenção regulares da rede de corte podem ajudar a maximizar a sua vida útil e a garantir um desempenho de corte ideal. Limpe a sua depiladora de corte feminina Philips após cada utilização para remover pelos e resíduos.
- Guarde a sua depiladora de corte feminina com um pente ou uma tampa de proteção para proteger a rede contra danos acidentais.