Assistência Philips Devo utilizar a minha depiladora ou depiladora de corte feminina Philips em pele molhada ou seca?

As depiladoras e depiladoras de corte femininas Philips podem ser utilizadas em pele molhada ou seca para remover pelos do corpo, incluindo pernas, braços, axilas e linha do biquíni. As informações abaixo descrevem as vantagens de cada método e fornecem dicas gerais de utilização.

Nota: A depilação não é adequada para a zona íntima (exterior e interior dos grandes lábios). Nesta área, utilize apenas um aparador ou uma depiladora com o pente aparador colocado.



Antes de começar Os aparelhos à prova de água proporcionam um resultado confortável dentro ou fora do chuveiro. Estes produtos são resistentes à água, pelo que também podem ser utilizados e enxaguados com água.

É importante verificar a cabeça do aparelho para garantir que não está suja, danificada ou gasta. Uma cabeça do aparelho defeituosa fará com que o desempenho do produto diminua. Se estiver danificada, tem de ser substituída imediatamente.

Utilize o aparelho em pele limpa. Aconselhamos a esfoliação da sua pele um ou dois dias antes de se depilar. Assim remove a pele morta à volta dos folículos dos pelos, facilita a sua remoção e reduz os possíveis pelos encravados.

Utilização seca Recomendamos que a maioria dos produtos seja utilizada em condições secas, visto que os pelos molhados tendem a aderir mais à pele.

Além disso, se estiver à procura de uma sessão prática ou rápida, tente utilizar em pele seca. Certifique-se de que a sua pele está limpa e completamente seca antes de utilizar o aparelho.

Utilização molhada Para uma sensação confortável e movimentos suaves, pode utilizar o aparelho em pele molhada. Durante a utilização com água, enxague regularmente a cabeça para remover os pelos e garantir que continua a deslizar suavemente sobre a pele. Certifique-se de que a sua pele está completamente molhada com água. Tenha em consideração que os pelos molhados tendem a aderir mais à pele, pelo que o desempenho pode ser melhor em pele seca. Seque cuidadosamente a pele após a utilização. Dicas gerais Apare os pelos mais compridos antes de se depilar para obter os melhores resultados.

É importante certificar-se de que a cabeça de corte ou de depilação não está suja, danificada ou gasta. Se estiver danificada, tem de ser substituída imediatamente.

Limpe a pele antes de iniciar a sessão.

Aconselhamos a esfoliação da sua pele um ou dois dias antes da depilação para remover a pele morta à volta dos folículos dos pelos e facilitar a sua remoção.

Tente evitar "exagerar" numa área. Não passe na mesma área demasiadas vezes.

Seque a pele cuidadosamente após a depilação no banho ou no duche. Assim produz menos irritação do que esfregar.

Como pós-tratamento, aplique um creme/loção de Aloe Vera (sem álcool) ou um hidratante pelas suas propriedades refrescantes e calmantes.

Faça a depilação à noite para permitir que a sua pele assente durante a noite e ter pernas lisas no dia seguinte.