Devo utilizar a minha depiladora ou depiladora de corte feminina Philips em pele molhada ou seca?

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As depiladoras e depiladoras de corte femininas Philips podem ser utilizadas em pele molhada ou seca para remover pelos do corpo, incluindo pernas, braços, axilas e linha do biquíni. As informações abaixo descrevem as vantagens de cada método e fornecem dicas gerais de utilização.
Nota: A depilação não é adequada para a zona íntima (exterior e interior dos grandes lábios). Nesta área, utilize apenas um aparador ou uma depiladora com o pente aparador colocado.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: BRL149/00, BRL138/00, BRL159/00. Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›
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