Não, a maioria dos aparadores Philips não pode ser utilizada quando estão ligados à tomada elétrica (com fios). Uma vez que muitos produtos aparadores Philips podem ser utilizados no banho ou no duche, não se ligam quando estão ligados à tomada elétrica por razões de segurança.

Alguns produtos Philips (incluindo alguns modelos de aparador de cabelo) foram concebidos para serem utilizados apenas em condições secas e podem ser utilizados com e sem fios. Se já tiver o produto em casa, consulte o manual do utilizador para saber se pode ser utilizado com fios ou, simplesmente, ligue-o à tomada elétrica e tente ligá-lo (apenas em condições secas). Se o dispositivo ligar sem fios, mas não ligar com fios, é por design.

Se está a pensar comprar um aparador Philips e quer saber se pode ser utilizado quando está ligado à tomada elétrica, consulte a embalagem ou as informações fornecidas na página do produto para obter mais informações.