Como corto o meu cabelo com um aparador ou aparador de cabelo Philips?
Os aparadores de cabelo Philips são ideais para cortar o seu próprio cabelo ou de um amigo ou familiar. Neste artigo, fornecemos detalhes sobre como cortar o seu próprio cabelo, bem como algumas sugestões práticas.
Nota: alguns aparadores multifunções Philips incluem acessórios para cortar o cabelo. As informações neste artigo também são relevantes para os aparadores multifunções, mas poderá ter de ajustar os conselhos para se adaptarem ao seu dispositivo.
Antes de cortar o cabelo, certifique-se de que tem todo o equipamento correto. Necessita de um aparador de cabelo ou de um aparador multifunções com acessórios para cortar o cabelo, um espelho e uma capa ou toalha para cobrir o pescoço e os ombros enquanto apara.
O cabelo molhado é mais difícil de aparar, pois tende a aderir à pele e pode escapar ao dispositivo. Por conseguinte, recomendamos que corte o cabelo quando este estiver completamente seco.
Penteie o cabelo na direção natural de crescimento.
Se estiver a cortar o cabelo de outra pessoa, certifique-se de que a cabeça está ao mesmo nível que o seu peito. Isto garante que todas as partes da cabeça estão claramente visíveis e ao seu alcance.
Nota: Os aparadores de barba foram concebidos para aparar apenas pelos da barba. Não recomendamos a sua utilização noutras partes do corpo, como a cabeça. Isto deve-se ao facto de que não irá obter os resultados pretendidos, podendo também causar danos na pele.
1. Coloque o pente pretendido na pega do aparador. Se os acessórios não estiverem colocados corretamente, o aparador pode não funcionar ou não produzir os resultados pretendidos.
2. Defina a regulação de comprimento pretendida. Pode fazê-lo rodando a roda de regulação de comprimento ou colocando o pente de encaixe correto. Comece a aparar a uma regulação de comprimento elevada para se familiarizar com o dispositivo e reduza gradualmente a regulação de comprimento até atingir o comprimento pretendido.
3. Ligue o dispositivo.
4. Movimente o aparelho suave e firmemente com uma pressão leve na direção oposta ao crescimento do cabelo. Certifique-se de que a parte plana do pente permanece sempre em contacto com a pele para obter um resultado uniforme.
5. Não pressione o aparador sobre o couro cabeludo ou a pele com demasiada força. Pode alterar acidentalmente as regulações, o que pode resultar num corte irregular.
Utilize o aparador sem o pente aparador para aparar os cabelos junto à pele (aprox. 0,5 mm) ou para contornar a linha do pescoço e as patilhas, segurando o aparador num ângulo de 90 graus. Movimente o aparador na direção oposta à do crescimento do pelo com movimentos bem controlados. Para remover pelos mais difíceis, experimente movimentar a máquina de barbear em diferentes direções. Tenha cuidado quando aparar sem pente, porque a unidade de corte irá remover todos os pelos em que tocar.
6. Os pelos podem acumular-se na câmara de recolha de pelos e no pente. Sacuda os pelos regularmente entre passagens. Quando terminar, desligue o dispositivo e limpe o aparelho, os pentes e a câmara de recolha de pelos. Limpe o dispositivo após cada utilização. .
A Philips tem aparadores de cabelo especiais concebidos para crianças. Quando os utilizar, siga as mesmas instruções de um aparador para adultos, mas tenha em atenção alguns aspetos adicionais.
Para uma segurança ideal, aconselhamo-lo a utilizar sempre o aparador de cabelo para crianças com um pente.
Depois de limpar o aparador, aplique uma gota de óleo nos dentes de corte.
Veja o nosso tutorial em vídeo sobre como rapar o cabelo em casa com o seu aparador de cabelo Philips.
Veja o nosso tutorial em vídeo sobre como fazer um corte militar em casa com o seu aparador de cabelo Philips.
A unidade de corte é a unidade principal do seu aparador Philips. Tem extremidades curtas e afiadas para aparar de forma rápida e limpa.
Utilize o aparador sem o pente aparador para aparar os pelos junto à pele (até um comprimento de aproximadamente 0,5 mm) ou para contornar a linha do pescoço ou as patilhas, segurando o aparador num ângulo de 90 graus em relação à sua pele.
Quando aparar sem o pente colocado, aconselhamo-lo a:
Ter cuidado com as extremidades dos dentes de corte.
Ter em atenção que a unidade de corte irá remover todos os pelos em que tocar.
Movimentar o sistema de corte na direção oposta à do crescimento do pelo com movimentos bem controlados e aplicação de uma pressão suave.
As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos:MG3920/15 , MG3915/15 , MG3930/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos ›