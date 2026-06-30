ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Página inicial de assistência

Assistência Philips

Como corto o meu cabelo com um aparador ou aparador de cabelo Philips?

Os aparadores de cabelo Philips são ideais para cortar o seu próprio cabelo ou de um amigo ou familiar. Neste artigo, fornecemos detalhes sobre como cortar o seu próprio cabelo, bem como algumas sugestões práticas.

Nota: alguns aparadores multifunções Philips incluem acessórios para cortar o cabelo. As informações neste artigo também são relevantes para os aparadores multifunções, mas poderá ter de ajustar os conselhos para se adaptarem ao seu dispositivo.

As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: MG3920/15 , MG3915/15 , MG3930/15 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos  ›

Perguntas mais frequentes

Contactar a Philips

Temos todo o prazer em ajudá-lo(a).

Procura outra coisa?

Descubra todas as opções de assistência Philips

Página inicial de assistência