Como corto o meu cabelo com um aparador ou aparador de cabelo Philips?

1. Coloque o pente pretendido na pega do aparador. Se os acessórios não estiverem colocados corretamente, o aparador pode não funcionar ou não produzir os resultados pretendidos.



2. Defina a regulação de comprimento pretendida. Pode fazê-lo rodando a roda de regulação de comprimento ou colocando o pente de encaixe correto. Comece a aparar a uma regulação de comprimento elevada para se familiarizar com o dispositivo e reduza gradualmente a regulação de comprimento até atingir o comprimento pretendido.



3. Ligue o dispositivo.



4. Movimente o aparelho suave e firmemente com uma pressão leve na direção oposta ao crescimento do cabelo. Certifique-se de que a parte plana do pente permanece sempre em contacto com a pele para obter um resultado uniforme.



5. Não pressione o aparador sobre o couro cabeludo ou a pele com demasiada força. Pode alterar acidentalmente as regulações, o que pode resultar num corte irregular.



Utilize o aparador sem o pente aparador para aparar os cabelos junto à pele (aprox. 0,5 mm) ou para contornar a linha do pescoço e as patilhas, segurando o aparador num ângulo de 90 graus. Movimente o aparador na direção oposta à do crescimento do pelo com movimentos bem controlados. Para remover pelos mais difíceis, experimente movimentar a máquina de barbear em diferentes direções. Tenha cuidado quando aparar sem pente, porque a unidade de corte irá remover todos os pelos em que tocar.



6. Os pelos podem acumular-se na câmara de recolha de pelos e no pente. Sacuda os pelos regularmente entre passagens. Quando terminar, desligue o dispositivo e limpe o aparelho, os pentes e a câmara de recolha de pelos. Limpe o dispositivo após cada utilização. .