As máquinas de barbear Philips podem ser limpas utilizando alguns acessórios, como o sistema SmartClean e a Quick Clean Pod. No entanto, é importante verificar se as suas máquinas de barbear são compatíveis com estes sistemas.

Apenas as máquinas de barbear que vêm com um Quick Clean Pod na caixa são compatíveis com este sistema. Para verificar rapidamente se a sua máquina de barbear é compatível com a Quick Clean Pod, vire-a ao contrário e prima o botão ligar/desligar. Se vir que o aviso de limpeza (três pontos) se acende, isto significa que pode utilizar a Quick Clean Pod para limpar esta máquina de barbear. Atualmente, os seguintes números de modelo são fornecidos com a Quick Clean Pod: S5579, S5584/6, S7782/3/6/8.

Sistema SmartClean

O sistema Philips SmartClean pode ser utilizado para carregar, limpar e lubrificar a sua máquina de barbear Philips. O SmartClean Plus (número do modelo 5.2) também inclui um programa de secagem.



O sistema Philips SmartClean 5.1 é compatível com as máquinas de barbear Philips das séries 7000 e 5000 (S51xx - S56xx), que se parecem com a imagem 1 (Adicionar imagem a comparar o modelo antigo com o novo).



O sistema Philips SmartClean 5.2 é compatível com as máquinas de barbear Philips da série 9000.



Se o reconhecimento de imagem não o ajudar a identificar se a sua máquina de barbear é compatível com o sistema SmartClean ou não, consulte o manual do utilizador ou contacte-nos.