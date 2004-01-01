Todas as gamas de chupetas Philips Avent são 100% sem BPA. Como marca líder em cuidados para pais e crianças, na Philips Avent consideramos a segurança dos nossos produtos a nossa principal prioridade. Asseguramos este objetivo através da total conformidade com todos os requisitos de segurança aplicáveis definidos pelos legisladores a nível global e seguindo as mais rigorosas normas.

Após as notícias sobre a chupeta Philips Avent SCF085/60, verificamos os nossos resultados e realizámos testes adicionais com a DEKRA, a maior organização independente especialista em testes, inspeções e certificação do mundo. Estes testes também confirmam que não existem níveis de BPA detetáveis nas nossas gamas de chupetas, incluindo a amostra testada, e confirmaram que estas não contêm BPA.