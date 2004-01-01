Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    Assistência Philips

    Li nas notícias sobre chupetas e BPA. Como confirmam que as chupetas Philips Avent não contêm BPA?

    Publicado em 21 de outubro de 2025

    Todas as gamas de chupetas Philips Avent são 100% sem BPA. Como marca líder em cuidados para pais e crianças, na Philips Avent consideramos a segurança dos nossos produtos a nossa principal prioridade. Asseguramos este objetivo através da total conformidade com todos os requisitos de segurança aplicáveis definidos pelos legisladores a nível global e seguindo as mais rigorosas normas.

    Após as notícias sobre a chupeta Philips Avent SCF085/60, verificamos os nossos resultados e realizámos testes adicionais com a DEKRA, a maior organização independente especialista em testes, inspeções e certificação do mundo. Estes testes também confirmam que não existem níveis de BPA detetáveis nas nossas gamas de chupetas, incluindo a amostra testada, e confirmaram que estas não contêm BPA.

    As informações nesta página aplicam-se aos seguintes modelos: SCF094/01 , SCF091/38 , SCF091/39 , SCF091/40 , SCF091/43 , SCF091/42 , SCF349/55 , SCF349/51 , SCF349/50 , SCF349/49 , SCF349/48 , SCF349/46 , SCF099/99 , SCF099/28 , SCF099/27 , SCF094/13 , SCF094/12 , SCF094/11 , SCF094/10 , SCF087/02 , SCF094/09 , SCF094/07 , SCF094/06 , SCF094/05 , SCF094/04 , SCF094/03 , SCF094/02 , SCF087/10 , SCF091/37 , SCF087/12 , SCF087/13 , SCF087/14 , SCF087/15 , SCF087/16 , SCF087/17 , SCF092/06 , SCF091/53 , SCF091/52 , SCF087/22 , SCF091/50 , SCF087/24 , SCF087/25 , SCF087/26 , SCF087/27 , SCF091/49 , SCF087/99 , SCF091/46 , SCF091/44 , SCF075/14 , SCF075/18 , SCF075/99 , SCF376/34 , SCF376/33 , SCF376/30 , SCF376/29 , SCF376/26 , SCF376/25 , SCF349/58 , SCF349/57 , SCF080/26 , SCF080/27 , SCF080/28 , SCF349/56 , SCF075/05 , SCF075/06 , SCF075/09 , SCF075/01 , SCF085/70 , SCF085/69 , SCF349/26 , SCF075/16 , SCF075/17 , SCF075/19 , SCF075/07 , SCF075/03 , SCF075/08 , SCF075/11 , SCF075/12 , SCF075/13 , SCF075/04 , SCF075/15 , SCF075/00 , SCF075/02 , SCF085/28 , SCF376/23 , SCF349/24 , SCF093/01 , SCF085/21 , SCF085/24 , SCF085/31 , SCF085/34 , SCF376/13 , SCF085/58 , SCF085/59 , SCF085/60 , SCF085/61 , SCF376/14 , SCF376/18 , SCF376/19 , SCF091/31 , SCF091/17 , SCF091/05 , SCF349/22 , SCF349/18 , SCF091/33 , SCF085/30 , SCF085/38 , SCF085/40 , SCF085/66 , SCF091/32 , SCF091/34 , SCF349/19 , SCF376/07 , SCF376/17 , SCF099/90 , SCF099/20 , SCF091/04 , SCF091/03 , SCF085/01 , SCF085/02 , SCF085/04 , SCF223/03 , SCF222/04 , SCF222/01 , SCF085/03 , SCF080/04 , SCF080/01 , SCF080/02 , SCF099/26 , SCF099/22 , SCF099/21 , SCF080/03 , SCF080/17 , SCF080/18 , SCF080/12 , SCF080/11 , SCF080/10 , SCF080/09 , SCF087/09 , SCF093/08 , SCF085/14 , SCF376/32 , SCF085/17 , SCF085/13 , SCF085/12 , SCF085/11 , SCF085/06 , SCF085/16 , SCF093/07 , SCF085/15 , SCF087/03 , SCF087/04 , SCF087/05 , SCF087/06 , SCF087/07 , SCF093/06 , SCF093/05 , SCF376/28 , SCF093/04 , SCF085/20 , SCF085/19 , SCF085/18 , SCF087/08 , SCF087/11 , SCF091/45 , SCF087/28 , SCF376/24 , SCF091/41 , SCF087/01 , SCF087/23 , SCF087/20 , SCF087/21 , SCF080/23 , SCF087/19 , SCF080/24 , SCF080/25 , SCF349/53 , SCF087/18 , SCF093/02 , SCF093/03 , SCF085/05 , SCF349/47 , SCF223/04 , SCF228/01 , SCF224/01 , SCF092/01 , SCF092/51 , SCF376/21 , SCF349/01 , SCF349/10 , SCF349/11 , SCF349/12 , SCF349/13 , SCF349/14 , SCF349/15 , SCF349/21 , SCF376/01 , SCF376/10 , SCF376/11 , SCF376/12 , SCF376/20 , SCF376/22 , SCF348/14 , SCF348/12 , SCF348/13 , SCF348/11 , SCF213/22 , SCF212/22 , SCF244/00 , SCF085/00 , SCF244/23 , SCF244/22 , SCF345/20 , SCF344/22 , SCF344/21 , SCF344/20 , SCF343/22 , SCF343/20 , SCF342/22 , SCF245/22 , SCF345/22 , SCF344/23 , SCF213/20 , SCF212/20 , SCF227/22 , SCF226/20 , SCF223/20 , SCF212/21 , SCF222/22 . Clique aqui para mostrar mais números de produtos Clique aqui para mostrar menos números de produtos

    Perguntas frequentes

    Procura outra coisa?

    Descubra todas as opções de assistência Philips

    Página inicial de assistência

    Perguntas mais frequentes

    Termos e Condições
    Procurar pedido
    Entre em contato connosco
    Livro de Reclamações
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

    Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.