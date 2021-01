Vaporizadores para roupa

Se ainda não conhece a vaporização de roupa, vai ficar surpreendido com a sua rapidez e facilidade. O Steam&Go Plus demora apenas 45 segundos a aquecer e fica pronto a utilizar. Em seguida, pode utilizar o vaporizador portátil na vertical e na horizontal para refrescar roupas. E, com algumas dicas, vai vaporizar roupa facilmente. Vaporize todos os tecidos em segurança, da seda à caxemira, de casacos a pregas.