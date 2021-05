Se o seu filho tiver uma alergia alimentar, o sistema imunitário do corpo considera incorretamente alimentos específicos como nocivos. Uma reação alérgica a um alimento pode causar um vasto leque de sintomas.

Cerca de 2 a 5% das crianças são sensíveis a determinados alimentos, mas uma percentagem muito maior de pais suspeita que um alimento está a causar problemas ao seu bebé. Os alimentos que causam problemas com maior frequência são leite, ovos, soja, peixe, trigo e amendoins. Muitas crianças deixam de ter alergias alimentares quando alcançam os 12 meses, por isso é importante que o seu estado seja monitorizado cuidadosamente para assegurar que as dietas especiais não são prolongadas para além do tempo necessário.