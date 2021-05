Algumas posições são calmantes para um bebé com cólicas, especialmente a nível da barriga. Deite o seu bebé de bruços sobre o seu braço, com a cabeça pousada na parte interior do seu cotovelo e a sua mão no meio das pernas do bebé. Também pode tentar deitar o seu filho de bruços no seu colo, com a cabeça voltada para o lado, enquanto move suavemente as suas pernas de um lado para o outro. Lembre-se que quando o bebé adormecer deve assegurar-se que ele está deitado de barriga para cima.