Produzir leite materno para satisfazer um recém-nascido com fome dá trabalho e gasta muita energia – cerca de 500 calorias por dia. Por isso, tente comer um pouco mais do que o habitual. Se não comer o suficiente, o seu corpo continuará a produzir leite de boa qualidade, mas sentir-se-á sem energia. Isto também pode retardar a recuperação corporal do parto.