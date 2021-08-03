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Descontinuado
3 biberões
125 ml
Tetina de fluxo para recém-nascido
0 m+
A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.
Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**
Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.
4.3
de 5
60
Críticas
81%
recomendam este produto
narianaria
03/08/2021
España
Parte da promoção
excelente producto
En primer lugar, para mi como madre el hecho de tener a un bebé que llora desesperadamente por la noche ( algo tan natural de nuestros pequeños la cual es su forma de llamar nuestra atención) veo que el biberón que nos presenta Philips Avent es una forma de calmar los cólicos que suelen tener muchas veces nuestros pequeños y por ende una manera de pasar y disfrutar de nuestros hijos en su etapa tan bonita y a la vez compleja y de mucho agobio si no tenernos esas herramientas tan necesarias para poder combatir sus dificultades y tan necesarias para su convivencia. Su composición exterior y el moldeado permite que el pequeña pueda agarrarlo más fácilmente y su chupete se adapta a la boca del bebé muy bien y no desprende gotas de leche al moverlo o caerse.
Pontos positivos
composición y el agarre del chupete que reduce los cólicos del bebé
Pontos negativos
de momentos nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
LunaBriz
01/08/2021
España
Parte da promoção
Mi bebé no traga aire con Anticolic Philips AVENT
Me encanta el biberón Anticolic Philips Avent y a mi bebé también. Descansa mucho mejor desde que lo estoy usando al tragar menos aire en las tomas y la tetina le gusta más.
Pontos positivos
El aire entra en el bibi pero no en el bebé.
Pontos negativos
De momento nada en contra.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Rony86
31/07/2021
España
Parte da promoção
Encantada
Estoy encantada, mi bebe le gusta mucho, de todos los bibes que tiene es el que mas le gusta! Comprare de esta marca para facilitarle la ingesta. Os recomiendo 100%
Pontos positivos
Si
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF810/17 Biberón anticólicos
Com base num inquérito de satisfação realizado globalmente e online com 10 109 utilizadores das marcas e produtos de cuidados da mãe e do bebé em 2023.
0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011
Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.