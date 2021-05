A obstipação é definida como dificuldades, atraso ou dor na defecação (evacuar).

Nos primeiros três a quatro meses, os bebés devem evacuar fezes frequentes, moles e com um tom amarelo forte, no mínimo, duas a três vezes por dia. Dos três aos quatro meses, as fezes tornam-se menos frequentes e é normal um bebé passar vários dias sem defecar. Desde que o bebé esteja bem e feliz, não há motivo para preocupações. Depois de introduzir alimentos sólidos, as fezes podem mudar de frequência e de cor.

A obstipação é rara em bebés amamentados, mas se o seu bebé estiver com prisão de ventre, ele poderá não estar a receber leite suficiente devido a um mau agarrar ao peito ou um posicionamento incorreto. Fale com um profissional de saúde para verificar se o bebé está posicionado corretamente e se ele consegue agarrar bem o peito ao mamar.

A obstipação é mais frequente em bebés alimentados a leite em pó. Os bebés, ao mudarem do leite materno para leite em pó, desenvolvem frequentemente obstipações. Uma das causas poderão ser os sais de cálcio do leite em pó que podem endurecer as fezes em alguns bebés. Outras causas que podem ser verificadas: