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  • Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
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Descontinuado

Philips AventBiberão Classic

SCF683/17

4.3
| (126) Críticas | 87% recomendam este produto
Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*
O nosso biberão Classic recebe a confiança das mães há 30 anos e continua a ser a escolha preferida de muitas mães. Concebido para uma experiência de alimentação agradável e simples, a sua eficácia na redução de cólicas e desconforto foi clinicamente comprovada.*
Ver todos os benefícios

Confiança há 30 anos

Comprovado clinicamente que reduz cólicas e desconforto*

  • 1 biberão

  • 260 ml

  • Tetina de Fluxo Lento

  • 1 m+

Agarrar fácil devido à válvula exclusiva na tetina

A válvula exclusiva da tetina contrai-se de acordo com o ritmo de alimentação do seu bebé. O leite fluirá ao ritmo definido pelo bebé, para minimizar a ingestão excessiva, o bolçar, arrotos e gases.

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Eficácia clinicamente comprovada na redução significativa da agitação

Sono e nutrição são vitais para a saúde e a felicidade do seu bebé. Foi efectuado um estudo clínico aleatório para definir se o design dos biberões afecta o "comportamento infantil". No caso do biberão clássico da Philips Avent, foi demonstrado que este reduz significativamente a agitação em aproximadamente 28 minutos por dia quando comparado com o biberão de referência (46 min. vs 74 min., p=0,05). Isto verifica-se especialmente durante a noite.**

Forma ergonómica para o máximo conforto

Forma ergonómica para o máximo conforto

Devido ao seu formato exclusivo, o biberão é fácil de segurar e de agarrar em qualquer direção para proporcionar o máximo conforto, mesmo para as mãos pequeninas do bebé.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

126

Críticas

87%

recomendam este produto

11/12/2020

España

España

Buenisimo

Mi niño lleva tomando biberón casi desde que nació,y debo deciros que una pena no haber conocido este biberón antes. Es muy cómodo debido a su tamaño, el niño coge la tetina super bien , y lo más importante es que no tiene apenas cólicos desde que toma la leche con este bibe ya que tiene un sistema especial para eso. Tiene una boca muy ancha,por lo que para añadir la leche en polvo como para limpiarlo es muy muy cómodo! Si estáis buscando un biberón que os diré para bastante tiempo sin duda algo os lo recomiendo

Pontos positivos

Tetina,ancho,fácil limpieza

Pontos negativos

Nda

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Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos

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11/12/2020

España

España

Avent anti-colic

Es estupendo,la peque se agarró a la primera,no deja pasar el aire,con lo que reduce los gases y los cólicos,nos encanta

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Esta avaliação foi feita para SCF813/17 Biberón anticólicos

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10/12/2020

España

España

Biberón anticólicod

Tetina como forma de pecho que facilita la introducción al biberón y a la vez compatible con lactancia mixta. Inconveniente dificultad de encontrar recambio de tetinas. Fácil de agarrar para el bebé y además admite asas.

Pontos positivos

Fácil de agarrar. Anticòlicos totalmente

Pontos negativos

Dificil encontrar recambios tetina

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Avisos legais

  1. 0% de BPA, de acordo com o regulamento da UE 10/2011

  2. Um estudo clínico demonstrou que, às 2 semanas de idade, os bebés alimentados com biberões Avent apresentavam menos cólicas do que os bebés alimentados com biberões de outras marcas líder, especialmente à noite.