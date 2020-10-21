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Philips Avent Biberão Classic
Descontinuado
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SCF683/17
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Manual do proprietário
Todas (7)
Peças e acessórios (1)
É seguro utilizar peças de produtos Philips Avent descoloradas?
Posso utilizar um microondas para aquecer o biberão Avent?
O meu produto Philips Avent não contém BPA nem BPS?
Os biberões Philips Avent são adequados para o congelador?
Em que material são fabricados os biberões e as peças Philips Avent?
AventRosca do biberão
AventTampa para biberão
AventDisco vedante do biberão