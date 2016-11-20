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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
0-6m
Ortodônticas e sem BPA
Fluxo de ar adicional na pele do bebé
Embalagem de 2
A pele precisa de respirar, especialmente a do seu bebé. O nosso escudo tem 6 entradas de ar para um fluxo de ar adicional, concebida para reduzir a irritação da pele.
Os bebés sabem do que gostam! Perguntámos às mães como os seus bebés reagiam às tetinas Philips Avent e 9 em cada 10 bebés aceitou as nossas chupetas.*
A nossa tetina em silicone colapsável tem um formato simétrico que respeita o palato, os dentes e as gengivas do seu bebé à medida que se dá o seu crescimento.
4.6
de 5
42
Críticas
90%
recomendam este produto
mibebeyyo
20/11/2016
España
chupetes con ventilación
Chupetes para niños de 6/18 meses con divertidos diseños y muy cómodos de poner al bebé por su diseño que permite ambas orientaciones..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SCF172/22 Freeflow pacifiers
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Danielaela
17/11/2016
España
Precioso
Un diseño moderno y elegante, además de muy práctico. Mi niña está encantada
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iuliia13
13/11/2016
España
muy cómodos de usar
Si hablamos de Chupetes, comentar que es muy comodo,agradable y con un diseño no sobrecargado, Viene con tapa protectora, súperutil. Son anatómicos y favorecen el agarre. Chupetes tienen buena adaptación con la boca del bebé.La silicona de los chupetes es apropiada y la corriente de aire es suave para los más pequeños.
Sim, recomendo este produto
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