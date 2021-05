O leite extraído pode ser armazenado no frigorífico até 24 horas ou no congelador até 3 meses. Coloque-o numa prateleira em vez de na porta do frigorífico, para assegurar que este se mantém a uma temperatura constante.



Depois de descongelar, o leite materno congelado pode ser guardado no frigorífico até 12 horas. Também pode usar copos de armazenamento de leite, mas não se esqueça de escrever a data nestes para saber quando foi extraído.