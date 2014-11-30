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Descontinuado
221TE4LB/00
Motivo
54,6 cm (21,5")
Ecrã Full HD
Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
Um sintonizado de televisão digital incorporado num monitor para receber e apresentar sinais de TV de alta qualidade de várias fontes.
O ecrã Full HD possui uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada de fontes de alta definição para obter a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com tecnologias posteriores, uma vez que suporta sinais de 1080p de todas as fontes, incluindo as mais recentes como Blu-ray e consolas de jogos de alta definição avançadas. O processamento de sinal é extensivamente actualizado para suportar a qualidade e resolução de sinal bastante mais elevada. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com luminosidade e cores fantásticas.
3.7
de 5
26
Críticas
Ollie74
30/11/2014
United Kingdom
Comprador verificado
tv
Good brand easy to use menu nice design good picture
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight
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laradio28
16/07/2012
France
tres bon produit ,tres grande marque qui a ete francaise tres longtemps
excellente qualité de l image , très bon son , connectique complète , allez y n hésitez pas prenez le vous ne serez pas déçu
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Esta avaliação foi feita para 231TE4LB Moniteur LCD, rétroéclairage LED
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GIANVAT
28/11/2013
Italia
CARATTERISTICHE ECCELENTI
ECCELLENTE QUALITA' PREZZO E LEGGE I FILE MOV. DI TUTTE LE TV CHE AVEVO VISTO FINORA NESSUNA VANTAVA TALE CARATTERISTICA
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Esta avaliação foi feita para 221TE4LB Monitor LCD, retroilluminazione LED
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