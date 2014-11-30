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  • Óptimo entretenimento de TV no seu monitor LED Full HD
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Descontinuado

Monitor LCD, retroiluminação LED

221TE4LB/00

3.7
| (26) Críticas
Óptimo entretenimento de TV no seu monitor LED Full HD
Desfrute de um óptimo desempenho multimédia no ecrã Full HD Motivo da Philips. Com um sintonizador de TV digital, entrada HDMI e um som potente, este ecrã é uma óptima escolha.
Ver todos os benefícios

com sintonizador DTV

Óptimo entretenimento de TV no seu monitor LED Full HD

  • Motivo

  • 54,6 cm (21,5")

  • Ecrã Full HD

Tecnologia LED para cores naturais

Os LED brancos são dispositivos em estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho completo e consistente, poupando tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e uma eliminação ecológicas. Os LED permitem um maior controlo da redução da luminosidade da retroiluminação do LCD, proporcionando um rácio de contraste extremamente elevado. Estes também permitem uma reprodução superior da cor graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

Sintonizador de TV digital incorporado para ver TV no monitor do PC

Um sintonizado de televisão digital incorporado num monitor para receber e apresentar sinais de TV de alta qualidade de várias fontes.

Visor LCD em Full HD com uma resolução de 1920x1080p

Visor LCD em Full HD com uma resolução de 1920x1080p

O ecrã Full HD possui uma resolução panorâmica de 1920 x 1080p. Esta é a resolução mais elevada de fontes de alta definição para obter a melhor qualidade de imagem possível. É totalmente compatível com tecnologias posteriores, uma vez que suporta sinais de 1080p de todas as fontes, incluindo as mais recentes como Blu-ray e consolas de jogos de alta definição avançadas. O processamento de sinal é extensivamente actualizado para suportar a qualidade e resolução de sinal bastante mais elevada. Produz imagens com varrimento progressivo brilhantes e sem cintilação, com luminosidade e cores fantásticas.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

26

Críticas

30/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

tv

Good brand easy to use menu nice design good picture

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Esta avaliação foi feita para 231TE4LB LCD monitor, LED backlight

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16/07/2012

France

France

tres bon produit ,tres grande marque qui a ete francaise tres longtemps

excellente qualité de l image , très bon son , connectique complète , allez y n hésitez pas prenez le vous ne serez pas déçu

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Esta avaliação foi feita para 231TE4LB Moniteur LCD, rétroéclairage LED

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28/11/2013

Italia

Italia

CARATTERISTICHE ECCELENTI

ECCELLENTE QUALITA' PREZZO E LEGGE I FILE MOV. DI TUTTE LE TV CHE AVEVO VISTO FINORA NESSUNA VANTAVA TALE CARATTERISTICA

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