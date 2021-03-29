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Descontinuado
223V5LHSB2/00
Óptimas imagens LED com cores vivas
Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã Philips. Equipado com HDMI e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!
Linha V
22 (21,5"/54,6 cm diag.)
Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.
SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.
A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.
3.4
de 5
22
Críticas
Sator
29/03/2021
España
Comprador verificado
Correcto en todo
No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos
Pontos positivos
Gama color, brillo, tiempo respuesta
Pontos negativos
Una salida de audio?
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Data de utilização 2020-02-29
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Data de utilização 2020-02-29
SUKALDARI
04/02/2018
España
Excelente relación calidad-precio!!!
Es un monitor baratito y cumple perfectamente con lo que le pido.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite
Sim, recomendo este produto
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Fsurfer
05/09/2018
United Kingdom
Using 2 connected to my Acer Laptop
Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite
Sim, recomendo este produto
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