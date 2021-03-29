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Descontinuado

Monitor LCD com SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.4

| (22) Críticas

Óptimas imagens LED com cores vivas

Desfrute de imagens LED vivas neste ecrã Philips. Equipado com HDMI e SmartControl Lite, este ecrã é uma óptima escolha!

Ver todos os benefícios

Óptimas imagens LED com cores vivas

  • Linha V

  • 22 (21,5"/54,6 cm diag.)

Tecnologia LED para cores vivas

Os LED brancos são dispositivos de estado sólido que acendem mais rapidamente com um brilho total e consistente, o que poupa tempo de arranque. Os LED não contêm mercúrio, o que permite uma reciclagem e eliminação ecológicas. Oferecem um maior controlo da regulação da intensidade da retroiluminação LCD, garantindo um rácio de contraste extremamente elevado. Também produzem uma reprodução de cores superior graças ao brilho consistente em todo o ecrã.

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast para detalhes pretos ricos

SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa os conteúdos que está a visualizar, esta ajusta automaticamente as cores e controla a intensidade da retroiluminação para realçar dinamicamente o contraste para obter as melhores imagens e vídeos digitais ou para jogos onde são apresentados tons escuros. Quando está selecionado o modo de poupança de energia, o contraste é regulado e a retroiluminação é ajustada com precisão para uma apresentação perfeita das aplicações diárias do escritório e para um baixo consumo de energia.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.4

de 5

22

Críticas

29/03/2021

España

España

Comprador verificado

Correcto en todo

No destaca en nada, pero es correcto e incluso mejora las especificaciones en algunos aspectos

Pontos positivos

Gama color, brillo, tiempo respuesta

Pontos negativos

Una salida de audio?

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 223V5LHSB2 Monitor LCD con SmartControl Lite

Data de utilização 2020-02-29

Sim, recomendo este produto

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Data de utilização 2020-02-29

04/02/2018

España

España

Excelente relación calidad-precio!!!

Es un monitor baratito y cumple perfectamente con lo que le pido.

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05/09/2018

United Kingdom

United Kingdom

Using 2 connected to my Acer Laptop

Plug and play, using one connected through on-board HDMI and the second through a USB 3 to HDMI adaptor. Laptop running Win 8 recognises both - set at 1920 x 1080. No fussing around with settings Versatile, nice color with a viewing angle a tad more than spec 90º (H)/65º (V)

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Esta avaliação foi feita para 223V5LHSB2 LCD monitor with SmartControl Lite

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