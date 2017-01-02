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Descontinuado
22PFS4031/12
Televisor LED Full HD ultra fino
O design elegante da série 4000 da Philips com Digital Crystal Clear oferece-lhe uma óptima relação qualidade/preço. Desfrute da qualidade de imagem HEVC e do som nítido para uma experiência de entretenimento sem esforço.
55 cm (22")
Televisor LED Full HD
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Para imagens com aspecto natural de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Independentemente de estar ver as suas séries favoritas, um filme, as notícias ou simplesmente a receber amigos em sua casa, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez óptimos.
3.5
de 5
18
Críticas
electro2006
02/01/2017
España
Comprador verificado
Producto ideal para television y monitor
Es ideal, pues tienes al mismo tiempo un televisor para ver cualquier cadena televisiva (por antena o por cable) y a la misma vez un monitor de alta resolución, es lo que yo estaba buscando.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFS4031 Televisor LED Full HD ultraplano
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Herbert7149
07/01/2018
Deutschland
Dies ist ein super TV Gerät
Das TV Gerät entspricht voll meinen Erwartungen. Die einfache Bedienung und ein sehr gutes kontrastreiches Bild kommen gut an.
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Esta avaliação foi feita para 4000 series 22PFS4031 Ultraflacher Full HD LED TV
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Resübeil
15/05/2017
Deutschland
Full HD-LED-Fernseher Serie 4000
Das Produkt hat die bei mir von Philips erwarteten Eigenschaften, also kaufen, einschalten funktioniert. Die Qualitäts- und Nutzereigenschaften entsprechen meinen Erwartungen. Auch nach den ersten Gebrauchswochen kann ich meine volle Zufriedenheit äußern.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.