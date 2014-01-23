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Descontinuado

Monitor LCD com SmartImage lite

234E5QHAW/00

3.7

| (12) Críticas

Imagens vibrantes com um ecrã AH-IPS

Este monitor atractivo da Philips com moldura ultra fina e ecrã AH-IPS fornece-lhe imagens fantásticas com cores vibrantes. O Mobile HD Link (MHL) permite-lhe ligar-se ao seu smartphone.

Ver todos os benefícios

com moldura ultra fina, MHL

Imagens vibrantes com um ecrã AH-IPS

  • Moldura ultra fina

  • 23" (58,4 cm)

  • MHL

O cabo MHL opcional permite a reprodução HD de áudio e vídeo

Altifalantes estéreo incorporados para conteúdo multimédia

Um par de altifalantes estéreo de alta qualidade incorporado num dispositivo de visualização. Podem ser visíveis na projeção frontal ou invisíveis na projeção inferior, superior, posterior, etc., dependendo do modelo e do design.

Ecrã 16:9 Full HD para imagens nítidas e detalhadas

A qualidade de imagem é importante. Os ecrãs comuns fornecem qualidade, mas você espera mais. Este ecrã dispõe de uma resolução Full HD melhorada de 1920 x 1080. Com Full HD para detalhes nítidos combinados com uma alta luminosidade, um contraste incrível e cores autênticas para poder esperar uma imagem realista.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

12

Críticas

1

23/01/2014

España

España

Buena calidad de imagen.

Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.

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Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite

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06/10/2014

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

great value, top quality

good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.

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Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite

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20/07/2015

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Haelt was es verspricht

Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok

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Esta avaliação foi feita para 274E5QHAW LCD-Monitor mit SmartImage Lite

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Avisos legais

  1. Requer um dispositivo móvel opcional com certificação MHL e um cabo MHL (não incluídos). Contacte o fornecedor do dispositivo MHL para garantir a compatibilidade.

  2. A poupança de energia no modo de espera/desligado de produtos relacionados com a energia não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL

  3. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.