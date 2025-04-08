ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal
  • Fotografia frontal do produto
  • Fotografia alternativa do produto
  • Imagem principal

Descontinuado

Monitor LCD Full HD

273V7QDAB/01

4.1

| (81) Críticas | 85% recomendam este produto

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.

Ver todos os benefícios

Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra

  • Linha V

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Montagem VESA proporciona flexibilidade

Predefinições SmartImage para definições de imagem otimizadas simples

SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!

Modo EasyRead para uma experiência semelhante à leitura em papel

Desfrute de maior conforto e legibilidade ao ler documentos longos e ricos em texto. O modo EasyRead cria uma experiência de visualização semelhante ao papel, mais suave para os olhos, ao ajustar as cores e os níveis de zoom do ecrã, simulando a sensação de leitura em papel diretamente no seu ecrã digital.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

81

Críticas

85%

recomendam este produto

08/04/2025

España

España

Excelente monitor

Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente

Pontos positivos

A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico

Pontos negativos

nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2024-03-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2024-03-08

03/11/2021

España

España

Comprador verificado

Calidad

Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad

Pontos positivos

Buena imagen

Pontos negativos

El sonido no es muy bueno

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-05-03

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2021-05-03

08/02/2021

España

España

Comprador verificado

Fantástico

Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca

Pontos positivos

Su calidad y precio

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2020-10-08

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD

Data de utilização 2020-10-08

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis
Avisos legais

  1. O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.

  2. A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.

  3. Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse