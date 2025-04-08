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Descontinuado
273V7QDAB/01
Imagens nítidas e vivas de uma margem à outra
Um ecrã perfeito para todos os propósitos com imagens estonteadas que se estendem de uma margem à outra e não fatigam os olhos, num design compacto e elegante.
Linha V
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
SmartImage é uma tecnologia líder exclusiva da Philips que analisa o conteúdo apresentado no seu ecrã e lhe proporciona um desempenho de apresentação otimizado. Esta interface de fácil utilização permite-lhe selecionar vários modos como Escritório, Fotografia, Filme, Jogo, Economia, etc., para adaptar a aplicação em utilização. Com base na seleção, a tecnologia SmartImage otimiza, de forma dinâmica, o contraste, a saturação da cor e a nitidez das imagens e vídeos para um desempenho de imagem excelente. A opção do modo Economia permite-lhe enormes poupanças de energia. Tudo em tempo real e através de um simples toque num botão!
Desfrute de maior conforto e legibilidade ao ler documentos longos e ricos em texto. O modo EasyRead cria uma experiência de visualização semelhante ao papel, mais suave para os olhos, ao ajustar as cores e os níveis de zoom do ecrã, simulando a sensação de leitura em papel diretamente no seu ecrã digital.
4.1
de 5
81
Críticas
85%
recomendam este produto
El Cueva
08/04/2025
España
Excelente monitor
Producto de calidad marca reconocida mundialmente servicio tecnico inmejorable garantia excelente
Pontos positivos
A todos mis amigos y conocidos aconsejaria su compra por calidad precio y servicio tecnico
Pontos negativos
nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2024-03-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2024-03-08
Mariatete
03/11/2021
España
Comprador verificado
Calidad
Un monitor perfecto para trabajar. Se nota la calidad
Pontos positivos
Buena imagen
Pontos negativos
El sonido no es muy bueno
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 243V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2021-05-03
Sim, recomendo este produto
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Data de utilização 2021-05-03
Taichinesito
08/02/2021
España
Comprador verificado
Fantástico
Me gustaba todo del producto y me daba confianza la marca
Pontos positivos
Su calidad y precio
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2020-10-08
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 273V7QDAB Monitor LCD Full HD
Data de utilização 2020-10-08
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respetivos proprietários.
A resolução máxima funciona apenas com entradas HDMI.
Valor do tempo de resposta igual a SmartResponse