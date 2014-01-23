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Descontinuado
274E5QHAW/01
Imagens vibrantes com um ecrã AH-IPS
Este monitor atractivo da Philips com moldura ultra fina e ecrã AH-IPS fornece-lhe imagens fantásticas com cores vibrantes. O Mobile HD Link (MHL) permite-lhe apresentar exactamente o mesmo conteúdo no seu smartphone.
Moldura ultra fina
68,6 cm (27")
MHL
A tecnologia Mobile High Definition Link (MHL) consiste numa interface de áudio/vídeo móvel para estabelecer uma ligação direta entre telemóveis e outros dispositivos portáteis e ecrãs de alta definição. O cabo MHL opcional permite-lhe ligar facilmente o seu dispositivo móvel compatível com MHL a este ecrã MHL Philips de grandes dimensões para ver os seus vídeos HD ganharem vida com um som totalmente digital. Agora, para além de poder desfrutar dos seus jogos, fotografias e filmes móveis ou outras aplicações num ecrã grande, também pode carregar o seu dispositivo móvel em simultâneo para que nunca fique sem bateria a meio do seu entretenimento.
Os ecrãs AH-IPS utilizam uma tecnologia avançada que lhe proporciona ângulos de visualização extra amplos de 178/178 graus, permitindo ver o ecrã a partir de praticamente qualquer ângulo. Ao contrário dos painéis TN padrão, os ecrãs AH-IPS fornecem-lhe imagens incrivelmente nítidas com cores vivas, sendo ideais para fotografias, filmes e navegação na Internet, mas também para aplicações profissionais que exigem precisão de cor e luminosidade uniforme em todos os momentos.
Utilizando painéis com a mais recente tecnologia, os novos visores Philips são concebidos com uma abordagem minimalista, limitando a espessura exterior da moldura a aproximadamente 2,5 mm. Combinado com uma faixa de matriz preta incorporada no painel de cerca de 9 mm, as dimensões totais da moldura são significativamente reduzidas, permitindo distracções mínimas e tamanho de visualização máximo. Especialmente adequado para jogos com vários ecrãs ou com configuração em mosaico, desenho de gráficos e aplicações profissionais, o ecrã de moldura ultra fina dá-lhe a sensação de estar a utilizar um grande ecrã.
3.7
de 5
12
Críticas
JJSG
23/01/2014
España
Buena calidad de imagen.
Buena calidad de imagen. Cumple con creces. Buen precio para lo que ofrece. Los altavoces son mejorables, pero los tiene y son de agradecer. Apto para ps4 y juegos en general. Excelente calidad de imagen.
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Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW Monitor LCD con SmartImage Lite
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Caldie
06/10/2014
United Kingdom
Comprador verificado
great value, top quality
good design, very thin bezel, crisp colours and comes with speakers built in. also has both VGA and HDMI connections.
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Esta avaliação foi feita para 234E5QHAW LCD monitor with SmartImage lite
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goes
20/07/2015
Suisse
Comprador verificado
Haelt was es verspricht
Passt auch farblich gut zum Mobiliar Technisch alles ok
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Requer um dispositivo móvel opcional certificado para MHL e um cabo MHL. (Não incluídos) Consulte o seu fornecedor do dispositivo MHL para se informar sobre a compatibilidade.
A poupança de energia no modo de espera/desligado de ErP não é aplicável à funcionalidade de carregamento MHL
O logótipo de texto/marca comercial "IPS" e patentes relacionadas com estas tecnologias pertencem aos seus respectivos proprietários.