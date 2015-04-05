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Descontinuado

4000 seriesTelevisor LED Full HD

40PFH4009/88

2.4

| (8) Críticas

Televisor LED Full HD

Todos os membros da sua família irão desfrutar da imagem nítida e cristalina do televisor LED Full HD da série 4100 da Philips. O design minimalista, as imagens vivas e o óptimo som tornam este televisor perfeito para qualquer divisão da sua casa.

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99,91% das pessoas que experimentam a Ambilight TV nunca mais a querem devolver. 1

Com Digital Crystal Clear

Televisor LED Full HD

  • 102 cm (40")

  • Televisor LED Full HD

  • DVB-T/C

Digital Crystal Clear: precisão que vai querer partilhar

Para imagens naturais de qualquer fonte, a Philips criou o Digital Crystal Clear. Porque quer esteja a ver a sua novela favorita, as notícias ou esteja a assistir a um vídeo com os amigos, poderá desfrutar de todos os conteúdos com contraste, cor e nitidez ideias.

Televisor LED Full HD - imagens LED brilhantes com um contraste incrível

A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.

Duas entradas HDMI e EasyLink para conectividade integrada

Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.

Especificações técnicas

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Críticas

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2.4

de 5

8

Críticas

5

05/04/2015

France

France

Bon Téléviseur

Le rendu de l'image est bon ,le son de qualité normale Le côté négatif est : pas de manuel utilisation sur papier car le guide TV à l'ecran est fastidieux et sa complexité de recherche finit par lasser

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4009 Téléviseur LED Full HD

06/09/2015

España

España

buena TV, pero mala electronicos

Fuera de la caja, la televisión funcionaba genial! pero las baterías que vienen con el mando a distancia no alimentar el televisor. tuvimos que obtener nuevas baterías. entonces nos dimos cuenta de que la televisión iba a apagar durante un segundo y tener que reiniciar el sistema mientras se ve la televisión a través de la antena digital. No hay forma de saber por qué, no se pierda la señal de la televisión? Esto no sucedió mientras ve las películas a través de HDMI o USB. Luego, después de tres semanas de la luz roja no mostraría, lo que significa que a pesar de que estaba enchufado, no había electricidad. Por supuesto, ya que este televisor no tiene botones en absoluto, no se puede estar seguro de que no es un problema de control remoto. Así que hemos sustituido las baterías remotas y el cable de alimentación. Misma cuestión. Vamos a tener que llamar al reparación de ahora, ya que es un poco más allá de la garantía de tienda de 30 días. Así que en general, nos gusta la televisión, es una buena relación calidad-precio, pero no tener ningún botón en el televisor que realmente hace que sea difícil de entender lo que está sucediendo cuando el televisor comienza a actuar mal, o las baterías que vienen con el mando a distancia no son buenas. En mi opinión, todos los televisores deben tener unos pocos botones importantes, tales como la energía, el volumen, el canal y el menú.

Esta avaliação foi feita para 4000 series 50PFH4009 Televisor LED Full HD

Esta avaliação foi feita para 4000 series 50PFH4009 Televisor LED Full HD

24/03/2015

España

España

Comprador verificado

Relación calidad precio en oferta muy interesante

Es un TV a tener en cuenta como segundo de la casa, su gran defecto es sin duda la baja calidad de visión desde un ángulo más allá de estar enfrente de el, si respetamos ese ángulo es un panel muy bueno en contraste, a partir de ahí pierde toda calidad la imagen, otro punto débil es el sonido, requiere un complemento como es la barra de sonido de la propia marca. En cambio a nivel tecnológico es un TV avanzado por encima de otros productos. Mucho plástico

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4009 Televisor LED Full HD

Esta avaliação foi feita para 4000 series 40PFH4009 Televisor LED Full HD

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Avisos legais

  1. Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação. 

  1. Actualização de software necessária para a Pause TV e gravação USB. Para mais detalhes sobre a actualização de software, visite www.philips.com/TV e clique na assistência.

  2. Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.

  3. O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.

  4. Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.

  5. O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.

  6. (Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.