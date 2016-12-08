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Descontinuado
43PUS7100/12
Televisor LED 4K UHD ultra fino com Android
O processamento Quad Core ultra rápido une-se às linhas ultra finas: o televisor UHD da série 7100 com o poder do Android transmite uma sensação de rapidez. Uma moldura prateada elegante, um design do suporte com fixação por aperto e o Ambilight tornam a sua experiência de visualização ainda mais intensa
108 cm (43")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB e expansível
DVB-T/T2/C/S/S2
O Micro Dimming Pro otimiza o contraste no seu televisor com base nas condições de iluminação ambiente. O sensor de luz e o software especial analisam a imagem em 6400 zonas diferentes para que possa desfrutar de um contraste e de uma qualidade da imagem incríveis para uma experiência visual verdadeiramente realista – de dia e de noite.
O processador Quad Core da Philips une-se ao poder do Android para proporcionar uma experiência de jogo emocionante. E com o sistema Android no seu televisor, poderá navegar, iniciar aplicações e reproduzir vídeos de uma forma extremamente rápida, intuitiva e divertida.
O Google Play™ possui um vasto catálogo de jogos de alta qualidade para todas as idades. Optimizados para serem utilizados no seu televisor, estes têm uma óptima aparência e são muito divertidos. Não necessita de ocupar espaço em casa com mais uma consola de jogos; com um comando de jogos USB universal pode navegar e jogar facilmente.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
2.5
de 5
414
Críticas
jserranov
08/12/2016
España
Espectacular
No he percibido ninguno de los problemas de otras reseñas. Ni cuelgues ni reseteos ni reinicios. Uso el cliente nativo de Netflix, Spotify, Wuaki y YouTube. Todo perfecto. La calidad de la imagen, el escalado a 4K, la fluidez de los movimientos...bufff, impresionante. Star Wars el despertar de la fuerza, en 3D y con el ambilight es absolutamente espectacular. Para mi 100% recomendable. Muy satisfecho con la compra y con la calidad del producto
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Esta avaliação foi feita para 7000 series 55PUS7100 Televisor 4K UHD ultraplano con tecnología Android™
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Laino
18/09/2016
España
Buena compra
No me ha ocurrido nada de lo que leo en los comentarios. El aparato funciona perfectamente y una pena no haber cogido el que tiene ambilight en todo el contorno. La calidad de imagen de 10, sobre todo en HD. He visto películas en 3D y OK. He visto videos en YouTube y OK. No sé qué más se puede pedir. En cuanto a la velocidad de respuesta, no tengo ninguna queja
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xavim
22/06/2016
España
Comprador verificado
Era lo que esperaba
Este producto me a dado la calidad de imagen funcionamiento y facilidad de uso, que la marca precede. Lastima de no coger con ambilight a 3 lados, pero de todas formas es una opción que mejora mucho respecto al resto a la hora de disfrutar de una sesión de cine.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
Os pais devem supervisionar os seus filhos, enquanto estes assistem a 3D e garantir que não sentem nenhum desconforto, conforme mencionado acima. A visualização de 3D não é recomendada a crianças com idade inferior a 6 anos, visto que o seu sistema visual não está totalmente desenvolvido.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.