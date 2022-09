O Ambilight mágico. Apenas da Philips.

Com o Philips Ambilight, a experiência brilhante de um televisor Philips é ainda melhor! As luzes LED à volta da extremidade do televisor brilham e mudam de cor em perfeita sintonia com as cores da ação no ecrã, ou com a música. É tão acolhedor e envolvente que vai perguntar-se como conseguiu ver televisão sem ele.