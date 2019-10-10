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Descontinuado
50PFT5503/12
Televisor LED ultrafino Full HD
A melhor simplicidade chega ao grande ecrã. A Philips 5500 dispõe de uma resolução Full HD, som nítido e uma fantástica experiência de visualização. Basta ligá-la e desfrutar dos seus programas, filmes e jogos com facilidade.
126 cm (50")
Índice de desempenho da imagem 200
FHD
Pixel Plus HD
Evite confusões de cabos com um cabo HDMI único para transportar sinais de imagem e áudio dos seus dispositivos para o seu televisor. O HDMI utiliza sinais não comprimidos, garantindo a qualidade mais elevada desde a fonte até ao ecrã. Juntamente com o Philips EasyLink, necessitará apenas de um telecomando para efetuar a maioria das operações no seu televisor, DVD, Blu-ray, set top box ou sistema de cinema em casa.
Partilhe a diversão. Ligue a sua unidade de memória USB, câmara digital, leitor mp3 ou outro dispositivo multimédia à porta USB na parte lateral do seu televisor para desfrutar de fotografias, vídeos e música utilizando o prático navegador de conteúdos no ecrã.
A qualidade de imagem é importante. Os televisores HD comuns fornecem uma boa qualidade, mas deseja algo mais. Imagine detalhes nítidos combinados com alta luminosidade, contraste incrível e cores autênticas para uma imagem realista.
4.0
de 5
15
Críticas
Michał
10/10/2019
United Kingdom
Great simple TV
Exactly what I was looking for. It’s simple, because it doesn’t have smart TV, but it has good quality picture and sound. Nice design, plastic frame is hardly noticeable.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 50PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Sim, recomendo este produto
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Filynn
05/04/2019
United Kingdom
A good looking TV
b only thing I would say about this TV is that I think the sound quality could be better .Otherwise a super picture and great display.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFT5503 Ultra-Slim Full HD LED TV
Sim, recomendo este produto
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cagnes06800
16/05/2019
France
produit performant
Satisfaite de ce téléviseur .très bon rapport qualité prix .
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFT5503 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
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Esta avaliação foi feita para 5500 series 43PFT5503 Téléviseur LED ultra-plat Full HD
Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efetivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.