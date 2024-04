Mais envolvente do que nunca. Televisor Ambilight.

Com o Ambilight de próxima geração, os LED na parte de trás do ecrã envolvem-no numa aura de luz colorida mais detalhada, melhor definida e mais sincronizada com a ação do que nunca! Além disso, pode dar vida a um ecrã vazio com a coleção de imagens e vídeos Aurora, que proporciona um aspeto visual fantástico com o Ambilight.