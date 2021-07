Controlo de voz com IA. Google Assistant incorporado. Compatível com a Alexa.

Controle o televisor Philips Android TV com a sua voz. Pretende começar um jogo, ver conteúdos da Netflix ou encontrar conteúdos e aplicações na Google Play Store? Basta dizê-lo ao seu televisor. Pode mesmo controlar todos os dispositivos inteligentes domésticos compatíveis com o Assistente Google, como reduzir a intensidade da luz e configurar o termóstato numa noite de cinema, sem sair do sofá. Já não precisa de procurar o telecomando do televisor. Agora, pode utilizar a sua voz para controlar o televisor Philips Smart TV através dos dispositivos com Alexa, como a Amazon Echo. Com a Alexa, pode ligar o seu televisor, mudar de canal, mudar para a sua consola de gaming e muito mais.