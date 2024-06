Ligue-se facilmente a redes domésticas inteligentes e assistentes de voz.

A compatibilidade perfeita com o Matter e o Control4 permite-lhe integrar facilmente este televisor mini-LED 4K na sua rede doméstica inteligente existente. Também pode utilizar o telecomando do televisor para controlar a box de satélite ou de televisão por cabo ou ativar o Assistente Google*. Além disso, o televisor também é compatível com dispositivos compatíveis com Alexa*. Transmita facilmente para o seu televisor a partir do seu iPhone, iPad ou Mac. Veja filmes a partir de aplicações. Partilhe fotografias com amigos que estão na mesma divisão.*