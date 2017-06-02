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Descontinuado
65PUS6521/12
Televisor LED 4K ultra fino com Android TV
Incrível em tamanho, incrível em desempenho. A série 6520 da Philips proporciona uma visualização espectacular de 65" em 4K Ultra HD para uma resolução nítida. Exibido num elegante suporte em arco, é uma fonte de potência rica em funcionalidades e fácil de utilizar.
164 cm (65")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB e expansível
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
O televisor Ultra HD tem uma resolução quatro vezes superior à de um televisor Full HD convencional. Com mais de 8 milhões de pixéis e com a nossa tecnologia exclusiva de aumento de resolução Ultra Resolution, desfrutará da melhor qualidade de imagem possível. Quanto maior for a qualidade do seu conteúdo original, melhores serão as imagens e a resolução que poderá apreciar. Desfrute de melhor nitidez, maior perceção da profundidade, contraste superior, movimento natural fluido e detalhes irrepreensíveis.
A nova norma HEVC (H.265) integrada permite-lhe desfrutar de uma emissão de resolução 4K com imagem de alta qualidade.
O processador Quad Core da Philips une-se ao poder do Android para proporcionar uma experiência de jogo emocionante. E com o sistema Android no seu televisor, poderá navegar, iniciar aplicações e reproduzir vídeos de uma forma extremamente rápida, intuitiva e divertida.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
3.7
de 5
52
Críticas
MiguelCst
02/06/2017
España
Impresionante
La calidad de imagen es impresionante, tanto en definición como en contraste y colores y el movimiento es el mejor que he visto nunca. El sistema ambiligth es otro mundo, después de verlo ya no quieres otra marca. El sistema Android funciona rápido y estable, perfecto. Una compra sin duda 5*
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Esta avaliação foi feita para 6000 series 65PUS6521 Televisor 4K ultraplano con tecnología Android TV™
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Midnitewolf
16/11/2017
United Kingdom
A truly amazing tv!
I have been saving up for years to get a good tv! But what I got, was an amazing tv for the price of a good tv. The android runs seamlessly. It has plenty of built-in memory. The ambilight is amazing in so many different ways! From disco, to tv shows. It can be beautiful. It can be exhilarating! Beautiful colours shown on screen with real depth. I cannot fault this. It can be a huge android tablet (not touch screen of course) with your favourite Android apps. It can be a high quality tv. It can be a party peace. I am over the moon with this purchase.
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Esta avaliação foi feita para 6000 series 65PUS6521 4K Ultra Slim TV powered by Android TV™
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Bill3663
27/12/2016
United Kingdom
Comprador verificado
Ambilite for me.
Changing my panel every couple of years hopefully puts me in the front line of tech; hopefully. Keeping with the same size as my previously panel minus the curved screen and having had Philips for quite a few years before I am now enjoying the 6521 model very much, having 'put it through its paces' now and become familiar with the device. Certainly pleased to have the Ambilite facility back.
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Com base nos resultados do Programa de Experimentação Ambilight realizado na Suécia, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Reino Unido, Alemanha, Áustria e França entre 24 de fevereiro de 2023 e 28 de fevereiro de 2025. Durante este período, 99,91% dos participantes optaram por ficar com a sua Ambilight TV, apesar de uma política de devolução com reembolso total e sem necessidade de justificação.
O EPG e visibilidade actual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
As ofertas de aplicações Android variam em cada país. Para obter mais detalhes, visite a sua loja Google Play local.
Consumo de energia em kWh por ano, com base no consumo de energia do televisor a funcionar 4 horas por dia durante 365 dias. O consumo de energia efectivo dependerá da forma como o televisor é utilizado.
Os jogos em nuvem dependem dos fornecedores de jogos.
O televisor suporta a recepção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista actualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
(Philips) compatível apenas com leitores específicos da Philips.
A funcionalidade Google Cast depende de aplicações e dispositivos compatíveis com Google Cast. Para obter mais detalhes, visite a página do produto Google Cast.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Gravação USB apenas para canais digitais, as gravações podem ser limitadas pela emissão de protecções contra cópia (CI+). Podem aplicar-se restrições relativamente aos países e canais.