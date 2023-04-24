Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Encontre. Veja. Desfrute. Encontre. Veja. Desfrute. Encontre. Veja. Desfrute.
      Energy Label Europe E Etiqueta de energia
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 205.0KB)

      LED Televisor 4K

      65PUS7008/12

      Encontre. Veja. Desfrute.

      Independentemente do conteúdo que mais gosta, esta Smart TV com grande capacidade de resposta vai encontrá-lo rapidamente. Desde clássicos favoritos aos novos lançamentos, descontraia enquanto o televisor procura todos os serviços de transmissão populares por si! Irá desfrutar de imagens vívidas e som envolvente.

      Ver todas as vantagens

      Infelizmente, este produto não está mais disponível

      LED Televisor 4K

      Produtos semelhantes

      Ver todos 4K Ultra HD

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Encontre. Veja. Desfrute.

      Televisor 4K

      • Televisor de 164 cm (65")
      • Suporta os principais formatos de HDR
      • Philips Smart TV
      Imagens ultra nítidas. Visualização vibrante.

      Imagens ultra nítidas. Visualização vibrante.

      Independentemente do que estiver a ver, este televisor LED 4K proporciona-lhe uma imagem brilhante e ultra nítida com cores vivas. Além disso, o televisor é compatível com todos os principais formatos HDR para que possa ver mais detalhes, mesmo em áreas mais luminosas e escuras, quando estiver a transmitir conteúdo HDR.

      Excelente televisor. Simples. Philips Smart TV.

      Excelente televisor. Simples. Philips Smart TV.

      Encontre tudo rapidamente com a nossa nova Smart TV. Está a gostar de ver uma série? Pode continuar a vê-la diretamente a partir do ecrã principal. Se procura algo novo, pode navegar pelas categorias, como ação ou drama, e ver sugestões dos melhores serviços de transmissão. Tudo num só lugar.

      Televisor fino. Preparado para o futuro.

      Televisor fino. Preparado para o futuro.

      Procura um televisor que se adapte à sua divisão? O ecrã praticamente sem moldura desta Smart TV 4K é compatível com praticamente qualquer decoração interior e os pés em preto mate fazem com que pareça que o ecrã está a flutuar. As nossas embalagens e acessórios utilizam papel e cartão reciclados.

      Excelente para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.

      Excelente para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.

      O HDMI 2.1 permite-lhe tirar o máximo partido da sua consola, com jogabilidade rápida e gráficos fluidos. Dispõe de suporte de VRR e de uma definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola.

      Especificações técnicas

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        65  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        164  cm
        Visor
        LED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840 x 2160
        Taxa de atualização nativa
        60  Hz
        Motor de imagem
        Pixel Precise Ultra HD
        Melhoramento de imagem
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatível com HDR10+

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Reprodução de vídeo
        • PAL
        • SECAM
        Guia de programação*
        Guia de programação eletrónico, 8 dias
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Smart TV

        OS
        Smart TV com SO melhorado

      • Funcionalidades da Smart TV

        Interação com utilizador
        • SimplyShare
        • Espelhamento de ecrã
        Televisor interativo
        HbbTV
        Aplicações da SmartTV*
        • YouTube
        • Loja Philips
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Assistente de voz*
        • Compatível com a Alexa
        • Compatível com o Google Home

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        • Recipientes: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formatos de reprodução de música
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 a v9.2)
        • WMA-PRO (v9 e v10)
        • FLAC
        Formatos de legendas suportados
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formatos de reprodução de imagens
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Processamento

        Potência de processamento
        Dual Core

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        16 W
        Configuração dos altifalantes
        2 colunas de gama total de 8 W
        Codec
        Dolby Digital MS12 V2.5
        Melhoramento do som
        • Som com IA
        • Diálogo nítido
        • Melhoramento de graves Dolby
        • Nivelador de volume Dolby
        • Modo noturno
        • IA EQ

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        3
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        • Reprodução com um só toque
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
        Outras ligações
        • Common Interface Plus (CI+)
        • Conector de serviço
        • Conector de satélite
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI1
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • eARC em HDMI 1
        • Suporta eARC/VRR/ALLM
        EasyLink 2.0
        • HDMI-CEC para televisores Philips/SB
        • Definição externa através da IU do televisor

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        HDR
        • HDR10
        • HLG

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        1437548
        Classe energética para SDR
        E
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        85  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
        135  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
         2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD LED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        < 0,3 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Supressão de imagem (para rádio)
        • Modo Eco
        • Sensor da luz
        Consumo e energia quando desligado
        N/A

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Telecomando
        • 2 x pilhas AAA
        • Suporte para mesa
        • Cabo de alimentação
        • Manual de início rápido
        • Folheto de informação legal e segurança

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura em preto mate
        Design do suporte
        Hastes laminadas em preto mate

      • Dimensões

        Largura do conjunto
        1447,0  mm
        Altura do conjunto
        843,0  mm
        Profundidade do conjunto
        92  mm
        Peso do produto
        17,8  kg
        Largura do conjunto (com suporte)
        1447.0  mm
        Altura do conjunto (com suporte)
        864.0  mm
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        290.0  mm
        Peso do produto (+suporte)
        18.0  kg
        Largura da caixa
        1600.0  mm
        Altura da caixa
        995.0  mm
        Profundidade da caixa
        170.0  mm
        Peso incl. embalagem
        22,6  kg
        Largura do suporte
        760.0  mm
        Altura do suporte
        21.0  mm
        Profundidade do suporte
        290.0  mm
        Distância entre 2 suportes
        760.0  mm
        Altura do suporte até à extremidade inferior do televisor
        21.0  mm
        Compatível com suporte de parede
        400 x 300 mm

      O que está na caixa?

      Outros itens na caixa

      • Telecomando
      • 2 x pilhas AAA
      • Suporte para mesa
      • Cabo de alimentação
      • Manual de início rápido
      • Folheto de informação legal e segurança
      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Rakuten TV está disponível em determinados idiomas e países.
      • Compatível com o Assistente Google. Disponível nos países onde a Google introduziu a função.
      • Telecomando sem microfone. O Google Assistant funciona através da aplicação Google Home para dispositivos móveis ou através da coluna Google Home.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.