Independentemente do conteúdo que mais gosta, esta Smart TV com grande capacidade de resposta vai encontrá-lo rapidamente. Desde clássicos favoritos aos novos lançamentos, descontraia enquanto o televisor procura todos os serviços de transmissão populares por si! Irá desfrutar de imagens vívidas e som envolvente.
Infelizmente, este produto não está mais disponível
Este produto é elegível para redução do IVA
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
Encontre. Veja. Desfrute.
Televisor 4K
Televisor de 164 cm (65")
Suporta os principais formatos de HDR
Philips Smart TV
Imagens ultra nítidas. Visualização vibrante.
Independentemente do que estiver a ver, este televisor LED 4K proporciona-lhe uma imagem brilhante e ultra nítida com cores vivas. Além disso, o televisor é compatível com todos os principais formatos HDR para que possa ver mais detalhes, mesmo em áreas mais luminosas e escuras, quando estiver a transmitir conteúdo HDR.
Excelente televisor. Simples. Philips Smart TV.
Encontre tudo rapidamente com a nossa nova Smart TV. Está a gostar de ver uma série? Pode continuar a vê-la diretamente a partir do ecrã principal. Se procura algo novo, pode navegar pelas categorias, como ação ou drama, e ver sugestões dos melhores serviços de transmissão. Tudo num só lugar.
Televisor fino. Preparado para o futuro.
Procura um televisor que se adapte à sua divisão? O ecrã praticamente sem moldura desta Smart TV 4K é compatível com praticamente qualquer decoração interior e os pés em preto mate fazem com que pareça que o ecrã está a flutuar. As nossas embalagens e acessórios utilizam papel e cartão reciclados.
Excelente para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.
O HDMI 2.1 permite-lhe tirar o máximo partido da sua consola, com jogabilidade rápida e gráficos fluidos. Dispõe de suporte de VRR e de uma definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola.
Especificações técnicas
Imagem/Visualização
Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
65
polegada
Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
164
cm
Visor
LED 4K Ultra HD
Resolução do painel
3840 x 2160
Taxa de atualização nativa
60
Hz
Motor de imagem
Pixel Precise Ultra HD
Melhoramento de imagem
HDR10
HLG (Hybrid Log Gamma)
Compatível com HDR10+
Resolução de entrada do ecrã
Resolução – Taxa de atualização
576p – 50 Hz
640 x 480 – 60 Hz
720p – 50 Hz, 60 Hz
1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
2560 x 1440 – 60 Hz
3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
, 50 Hz, 60 Hz
Sintonizador/receção/transmissão
Televisão Digital
DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
Reprodução de vídeo
PAL
SECAM
Guia de programação*
Guia de programação eletrónico, 8 dias
Indicação da força do sinal
Sim
Teletexto
1000 páginas de Hipertexto
Suporte de HEVC
Sim
Smart TV
OS
Smart TV com SO melhorado
Funcionalidades da Smart TV
Interação com utilizador
SimplyShare
Espelhamento de ecrã
Televisor interativo
HbbTV
Aplicações da SmartTV*
YouTube
Loja Philips
Amazon Prime Video
Netflix
Assistente de voz*
Compatível com a Alexa
Compatível com o Google Home
Aplicações multimédia
Formatos de reprodução de vídeo
Recipientes: AVI, MKV
H264/MPEG-4 AVC
MPEG-1
MPEG-2
MPEG-4
VP9
HEVC (H.265)
AV1
Formatos de reprodução de música
AAC
MP3
WAV
WMA (v2 a v9.2)
WMA-PRO (v9 e v10)
FLAC
Formatos de legendas suportados
.SMI
.SRT
.SSA
.SUB
.TXT
.ASS
Formatos de reprodução de imagens
JPEG
BMP
GIF
PNG
HEIF
Processamento
Potência de processamento
Dual Core
Som
Potência de saída (RMS)
16 W
Configuração dos altifalantes
2 colunas de gama total de 8 W
Codec
Dolby Digital MS12 V2.5
Melhoramento do som
Som com IA
Diálogo nítido
Melhoramento de graves Dolby
Nivelador de volume Dolby
Modo noturno
IA EQ
Conectividade
Número de ligações HDMI
3
Funcionalidades HDMI
4K
Audio Return Channel
EasyLink (HDMI-CEC)
Passagem telecomando
Controlo do sistema de áudio
Standby do sistema
Reprodução com um só toque
Número de USB
2
Ligação sem fios
Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
Outras ligações
Common Interface Plus (CI+)
Conector de serviço
Conector de satélite
HDCP 2.3
Sim, em todas as portas HDMI
HDMI ARC
Sim no HDMI1
Funcionalidades HDMI 2.1
eARC em HDMI 1
Suporta eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0
HDMI-CEC para televisores Philips/SB
Definição externa através da IU do televisor
Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas
HDR
HDR10
HLG
Cartão de energia da UE
Números de registo EPREL
1437548
Classe energética para SDR
E
Consumo de energia no modo ligado para SDR
85
Kwh/1000 h
Classe energética para HDR
G
Consumo de energia no modo ligado para HDR
135
Kwh/1000 h
Consumo e energia quando desligado
nd
Modo de espera em rede
2,0
W
Tecnologia de painel utilizada
LCD LED
Alimentação elétrica
Alimentação elétrica
CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
Consumo de energia em modo de espera
< 0,3 W
Funcionalidades de poupança de energia
Temporizador para desligar automático
Supressão de imagem (para rádio)
Modo Eco
Sensor da luz
Consumo e energia quando desligado
N/A
Acessórios
Acessórios incluídos
Telecomando
2 x pilhas AAA
Suporte para mesa
Cabo de alimentação
Manual de início rápido
Folheto de informação legal e segurança
Design
Cores do televisor
Moldura em preto mate
Design do suporte
Hastes laminadas em preto mate
Dimensões
Largura do conjunto
1447,0
mm
Altura do conjunto
843,0
mm
Profundidade do conjunto
92
mm
Peso do produto
17,8
kg
Largura do conjunto (com suporte)
1447.0
mm
Altura do conjunto (com suporte)
864.0
mm
Profundidade do conjunto (com suporte)
290.0
mm
Peso do produto (+suporte)
18.0
kg
Largura da caixa
1600.0
mm
Altura da caixa
995.0
mm
Profundidade da caixa
170.0
mm
Peso incl. embalagem
22,6
kg
Largura do suporte
760.0
mm
Altura do suporte
21.0
mm
Profundidade do suporte
290.0
mm
Distância entre 2 suportes
760.0
mm
Altura do suporte até à extremidade inferior do televisor
Google Assistant is available in selected languages and countries. The list of supported countries and languages will be expanded over time. For the latest information, please contact our customer care.
O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
O Rakuten TV está disponível em determinados idiomas e países.
Compatível com o Assistente Google. Disponível nos países onde a Google introduziu a função.
Telecomando sem microfone. O Google Assistant funciona através da aplicação Google Home para dispositivos móveis ou através da coluna Google Home.