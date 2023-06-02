Termos de pesquisa

    Simplicidade. Inteligência. Elegância.
      Energy Label Europe F Etiqueta de energia
      Para obter mais informações, transfira a Etiqueta de energia (PDF 204.0KB)

      LED Televisor 4K com Ambilight

      65PUS8008/12

      Simplicidade. Inteligência. Elegância.

      Obtenha uma imagem nítida e viva, além de som Dolby Atmos e jogos sem problemas. Esta Philips Smart TV tem um desempenho perfeito se pretender um aspeto elegante e um som excelentes. O Ambilight torna toda a experiência de visualização e jogo ainda mais envolvente.

      LED Televisor 4K com Ambilight

      Simplicidade. Inteligência. Elegância.

      Televisor 4K com Ambilight

      • Televisor Ambilight de 164 cm (65")
      • Suporta os principais formatos de HDR
      • Philips Smart TV
      Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight.

      Desfrute do que mais gosta. Televisor Ambilight.

      Os televisores Ambilight são os únicos televisores com LED atrás do ecrã que reagem ao que os utilizadores veem, envolvendo-os numa aura de luz colorida. Inovação total: o televisor parece maior e aumenta a imersão dos utilizadores nos seus programas, filmes e jogos favoritos.

      Imagens ultra nítidas. Visualização vibrante.

      Imagens ultra nítidas. Visualização vibrante.

      Independentemente do que estiver a ver, este televisor LED 4K Ambilight proporciona-lhe uma imagem brilhante e ultranítida com cores vivas. O televisor é compatível com todos os principais formatos de HDR, para que possa ver mais detalhes, mesmo em áreas mais luminosas e mais escuras, quando estiver a transmitir conteúdo HDR.

      Excelente televisor. Simples. Philips Smart TV.

      Excelente televisor. Simples. Philips Smart TV.

      Encontre tudo rapidamente com a nossa nova Smart TV. Está a gostar de ver uma série? Pode continuar a vê-la diretamente a partir do ecrã principal. Se procura algo novo, pode navegar pelas categorias, como ação ou drama, e ver sugestões dos melhores serviços de transmissão. Tudo num só lugar.

      Televisor fino. Preparado para o futuro.

      Televisor fino. Preparado para o futuro.

      O ecrã praticamente sem moldura deste televisor Ambilight é compatível com praticamente qualquer decoração interior e o suporte em cinzento escuro tem a altura perfeita para se adaptar a um SoundBar. As nossas embalagens utilizam cartão reciclado com certificação FSC e os nossos materiais impressos utilizam papel reciclado.

      Excelente para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.

      Excelente para jogos. VRR e baixa latência em todas as consolas.

      O HDMI 2.1 permite-lhe tirar o máximo partido da sua consola, com jogabilidade rápida e gráficos fluidos. Dispõe de suporte de VRR e de uma definição de baixa latência que é ativada automaticamente quando liga a consola. O modo de jogo Ambilight amplifica ainda mais as emoções.

      • Ambilight

        Funcionalidades Ambilight
        • Adaptável à cor da parede
        • Modo Lounge light
        • Modo de jogo
        • Ambilight música
        • AmbiSleep
        • Ambilight incorporado
        Versão da Ambilight
        em 3 lados

      • Imagem/Visualização

        Tamanho do ecrã na diagonal (pol.)
        65  polegada
        Tamanho do ecrã na diagonal (métrico)
        164  cm
        Visor
        LED 4K Ultra HD
        Resolução do painel
        3840 x 2160
        Taxa de atualização nativa
        60  Hz
        Motor de imagem
        Pixel Precise Ultra HD
        Melhoramento de imagem
        • HDR10
        • HLG (Hybrid Log Gamma)
        • Compatível com HDR10+

      • Resolução de entrada do ecrã

        Resolução – Taxa de atualização
        • 576p – 50 Hz
        • 640 x 480 – 60 Hz
        • 720p – 50 Hz, 60 Hz
        • 1920 x 1080p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz
        • 2560 x 1440 – 60 Hz
        • 3840 x 2160p – 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
        • , 50 Hz, 60 Hz

      • Sintonizador/receção/transmissão

        Televisão Digital
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Guia de programação*
        Guia de programação eletrónico, 8 dias
        Indicação da força do sinal
        Sim
        Teletexto
        1000 páginas de Hipertexto
        Suporte de HEVC
        Sim

      • Funcionalidades da Smart TV

        Interação com utilizador
        • SimplyShare
        • Espelhamento de ecrã
        Televisor interativo
        HbbTV
        Aplicações da SmartTV*
        • YouTube
        • Loja Philips
        • Amazon Prime Video
        • Netflix
        Assistente de voz*
        • Compatível com a Alexa
        • Compatível com o Assistente Google

      • Aplicações multimédia

        Formatos de reprodução de vídeo
        • Recipientes: AVI, MKV
        • H264/MPEG-4 AVC
        • MPEG-1
        • MPEG-2
        • MPEG-4
        • VP9
        • HEVC (H.265)
        • AV1
        Formatos de reprodução de música
        • AAC
        • MP3
        • WAV
        • WMA (v2 a v9.2)
        • WMA-PRO (v9 e v10)
        • FLAC
        Formatos de legendas suportados
        • .SMI
        • .SRT
        • .SSA
        • .SUB
        • .TXT
        • .ASS
        Formatos de reprodução de imagens
        • JPEG
        • BMP
        • GIF
        • PNG
        • HEIF

      • Processamento

        Potência de processamento
        Dual Core

      • Som

        Potência de saída (RMS)
        16 W
        Configuração dos altifalantes
        2 colunas de gama total de 8 W
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.5
        • DTS-HD(M6)
        Melhoramento do som
        • Som com IA
        • Diálogo nítido
        • Melhoramento de graves Dolby
        • Nivelador de volume Dolby
        • Modo noturno
        • IA EQ

      • Conectividade

        Número de ligações HDMI
        3
        Funcionalidades HDMI
        • 4K
        • Audio Return Channel
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Passagem telecomando
        • Controlo do sistema de áudio
        • Standby do sistema
        • Reprodução com um só toque
        Número de USB
        2
        Ligação sem fios
        Wi-Fi 802.11n, 2x2, banda única
        Outras ligações
        • Common Interface Plus (CI+)
        • LAN Ethernet RJ-45
        • Saída de auscultador
        • Conector de serviço
        • Conector de satélite
        HDCP 2.3
        Sim, em todas as portas HDMI
        HDMI ARC
        Sim no HDMI1
        Funcionalidades HDMI 2.1
        • eARC em HDMI 1
        • Suporta eARC/VRR/ALLM

      • Funcionalidades de vídeo HDMI suportadas

        Jogos
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+

      • Cartão de energia da UE

        Números de registo EPREL
        1634162
        Classe energética para SDR
        F
        Consumo de energia no modo ligado para SDR
        102  Kwh/1000 h
        Classe energética para HDR
        G
        Consumo de energia no modo ligado para HDR
        149  Kwh/1000 h
        Consumo e energia quando desligado
        nd
        Modo de espera em rede
         2,0  W
        Tecnologia de painel utilizada
        LCD LED

      • Alimentação elétrica

        Alimentação elétrica
        CA, 220 - 240 V 50/60 Hz
        Consumo de energia em modo de espera
        menos de 0,3 W
        Funcionalidades de poupança de energia
        • Temporizador para desligar automático
        • Supressão de imagem (para rádio)
        • Modo Eco
        • Sensor da luz

      • Acessórios

        Acessórios incluídos
        • Telecomando
        • 2 x pilhas AAA
        • Suporte para mesa
        • Cabo de alimentação
        • Manual de início rápido
        • Folheto de informação legal e segurança

      • Design

        Cores do televisor
        Moldura em preto mate
        Design do suporte
        Hastes em preto mate

      • Dimensões

        Largura do conjunto
        1450,0  mm
        Altura do conjunto
        846,0  mm
        Profundidade do conjunto
        85,0  mm
        Peso do produto
        20,3  kg
        Largura do conjunto (com suporte)
        1450.0  mm
        Altura do conjunto (com suporte)
        905.0  mm
        Profundidade do conjunto (com suporte)
        300.0  mm
        Peso do produto (+suporte)
        20.6  kg
        Largura da caixa
        1600.0  mm
        Altura da caixa
        995.0  mm
        Profundidade da caixa
        170.0  mm
        Peso incl. embalagem
        27,3  kg
        Largura do suporte
        806.0  mm
        Altura do suporte
        71.0  mm
        Profundidade do suporte
        300.0  mm
        Distância entre 2 suportes
        806.0  mm
        Altura do suporte até à extremidade inferior do televisor
        71.0  mm
        Compatível com suporte de parede
        300 x 300 mm

      Outros itens na caixa

      • Folheto de informação legal e segurança
      • Manual de início rápido
      • Cabo de alimentação
      • Telecomando
      • Suporte para mesa
      • 2 x pilhas AAA
      • O EPG e visibilidade atual (até 8 dias) dependem do país e da operadora.
      • O televisor suporta a receção DVB para transmissões em canal aberto. Operadores de DVB específicos podem não ser suportados. Pode encontrar uma lista atualizada na secção de FAQ do Web site de suporte da Philips. Para alguns operadores são necessários um acesso condicionado e uma subscrição. Contacte o seu operador para mais informações.
      • A aplicação Philips TV Remote e as funcionalidades relacionadas variam dependendo do modelo do televisor, do operador e do país, bem como do modelo do dispositivo inteligente e do sistema operativo. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/TVRemoteapp.
      • A oferta de aplicações da Smart TV varia dependendo do modelo do televisor e do país. Para obter mais detalhes, visite: www.philips.com/smarttv.
      • Este televisor contém chumbo apenas em determinadas peças e componentes que não oferecem uma tecnologia alternativa, de acordo com as cláusulas de isenção da diretiva RoHS.
      • O Amazon Prime está disponível em determinados idiomas e países.
      • É necessária uma subscrição da Netflix. Sujeita aos termos disponíveis em https://www.netflix.com
      • O Rakuten TV está disponível em determinados idiomas e países.
      • O Assistente Google está disponível em determinados idiomas e países. A lista de países e idiomas suportados será alargada ao longo do tempo. Para obter as informações mais recentes, contacte o nosso serviço apoio ao cliente.

