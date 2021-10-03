Termos de pesquisa
AUT2015/10
Filtragem por osmose inversa profunda e imediata
Com a melhor tecnologia de filtragem RO da sua classe, este sistema de filtragem de 3 fases proporciona uma filtragem profunda de até 0,0001 mícrones. A membrana RO de 400 GPD permite uma filtragem imediata de 1,05 L/min. O indicador inteligente avisa quando é necessário substituir o filtro.Ver todas as vantagens
Se for elegível para redução do IVA em dispositivos médicos, pode solicitá-lo para este produto. O montante do IVA será descontado no preço apresentado acima. Procure os detalhes completos no seu cesto de compras.
O sistema de filtragem de 3 fases filtra um elevado número de poluentes para um desempenho superior e duradouro. O filtro CP reduz as partículas grandes e absorve o cloro, os pesticidas e produtos químicos. Em seguida, o filtro RO remove todos os sólidos dissolvidos na água. Remoção de bactérias até 99,999%, remoção de vírus até 99,999%, remoção de chumbo até 99.99%, remoção de pesticidas até 99%, remoção de produtos químicos até 99%, remoção da dureza da água até 99%.*
A filtragem por osmose inversa profunda remove eficazmente os poluentes até 0,0001 mícrones, proporcionando uma garantia absoluta da qualidade da água que bebe.
A membrana de osmose inversa de 400 GPD (galões por dia) permite um fluxo rápido de 1,05 L/min para que desfrute de água com um sabor puro em segundos.
O design sem depósito garante que cada gota de água é acabada de filtrar conforme as suas necessidades, reduzindo o risco de poluição secundária. O tamanho compacto liberta espaço na área de armazenamento debaixo do lava-louça.
Inclui modos de microfiltragem e de filtragem RO. No modo de microfiltragem, a água passa apenas através do filtro CP. As impurezas são reduzidas e os minerais são retidos. Sem água de drenagem. No modo de purificação RO, a água passa através do filtro CP e do filtro RO e é purificada para uma limpeza absoluta.
Número reduzido de tubos e ligações para a instalação inicial do sistema. Substituição fácil e higiénica do filtro graças ao sistema QuickTwist que não necessita de ferramentas e limpeza adicionais.
O indicador de vida útil dos filtros eletrónicos avisa automaticamente quando é necessário substituir o filtro ao calcular a filtragem de água real. A substituição atempada do filtro ajuda a garantir um desempenho de filtragem consistente.
Com uma proporção excecional da água filtrada por RO para a água de drenagem (até 1,5:1), o nosso sistema poupa até 350% de água em comparação com um sistema RO tradicional.** Esta elevada eficiência de filtragem contribui para reduzir as despesas com água e a quantidade de água drenada.
Os filtros duradouros garantem poupanças de água Filtro RO: capacidade de filtragem até 11 000 L e duração até 36 meses Filtro PC: capacidade de filtragem até 6000 L e duração até 12 meses***
O detetor monitoriza fugas de água e alerta e corta automaticamente o fornecimento de água no caso improvável de uma fuga.
Com a função de lavagem automática inteligente, mantém o desempenho de filtragem da membrana de osmose inversa sem esforço.
Desempenho de filtragem
Especificações do filtro
Especificações gerais
Configurações de segurança
