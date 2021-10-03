Filtragem avançada de várias fases para um desempenho superior

O sistema de filtragem de 3 fases filtra um elevado número de poluentes para um desempenho superior e duradouro. O filtro CP reduz as partículas grandes e absorve o cloro, os pesticidas e produtos químicos. Em seguida, o filtro RO remove todos os sólidos dissolvidos na água. Remoção de bactérias até 99,999%, remoção de vírus até 99,999%, remoção de chumbo até 99.99%, remoção de pesticidas até 99%, remoção de produtos químicos até 99%, remoção da dureza da água até 99%.*