Termos de pesquisa

0

Carrinho de compras

O seu carrinho está vazio

    • Filtragem por osmose inversa profunda e imediata Filtragem por osmose inversa profunda e imediata Filtragem por osmose inversa profunda e imediata

      Sistema de filtragem de água para lava-louça

      AUT2015/10

      Filtragem por osmose inversa profunda e imediata

      Com a melhor tecnologia de filtragem RO da sua classe, este sistema de filtragem de 3 fases proporciona uma filtragem profunda de até 0,0001 mícrones. A membrana RO de 400 GPD permite uma filtragem imediata de 1,05 L/min. O indicador inteligente avisa quando é necessário substituir o filtro.

      Ver todas as vantagens

      Sistema de filtragem de água para lava-louça

      Produtos semelhantes

      Ver todos Purificador de água

      Crie um conjunto e poupe Crie um conjunto e receba um artigo gratuito

      Satisfaça todas as suas necessidades de numa só compra

      Preço do conjunto

      Skip this

      Escolha uma das seguintes opções: Escolha um produto:

      Filtragem por osmose inversa profunda e imediata

      Design sem depósito 400 GPD.

      • Filtragem RO de 3 fases
      • 400 GPD* sem depósito
      • Modos de filtragem dupla
      • Indicador inteligente
      Filtragem avançada de várias fases para um desempenho superior

      Filtragem avançada de várias fases para um desempenho superior

      O sistema de filtragem de 3 fases filtra um elevado número de poluentes para um desempenho superior e duradouro. O filtro CP reduz as partículas grandes e absorve o cloro, os pesticidas e produtos químicos. Em seguida, o filtro RO remove todos os sólidos dissolvidos na água. Remoção de bactérias até 99,999%, remoção de vírus até 99,999%, remoção de chumbo até 99.99%, remoção de pesticidas até 99%, remoção de produtos químicos até 99%, remoção da dureza da água até 99%.*

      Filtragem por osmose inversa profunda até 0,0001 mícrones

      Filtragem por osmose inversa profunda até 0,0001 mícrones

      A filtragem por osmose inversa profunda remove eficazmente os poluentes até 0,0001 mícrones, proporcionando uma garantia absoluta da qualidade da água que bebe.

      Fluxo rápido de 1,05 L/min com RO de 400 GPD

      Fluxo rápido de 1,05 L/min com RO de 400 GPD

      A membrana de osmose inversa de 400 GPD (galões por dia) permite um fluxo rápido de 1,05 L/min para que desfrute de água com um sabor puro em segundos.

      Cada gota é acabada de filtrar e poupa espaço

      Cada gota é acabada de filtrar e poupa espaço

      O design sem depósito garante que cada gota de água é acabada de filtrar conforme as suas necessidades, reduzindo o risco de poluição secundária. O tamanho compacto liberta espaço na área de armazenamento debaixo do lava-louça.

      Duas saídas de água para consumo e lavagem

      Duas saídas de água para consumo e lavagem

      Inclui modos de microfiltragem e de filtragem RO. No modo de microfiltragem, a água passa apenas através do filtro CP. As impurezas são reduzidas e os minerais são retidos. Sem água de drenagem. No modo de purificação RO, a água passa através do filtro CP e do filtro RO e é purificada para uma limpeza absoluta.

      Instalação rápida e substituição do filtro

      Instalação rápida e substituição do filtro

      Número reduzido de tubos e ligações para a instalação inicial do sistema. Substituição fácil e higiénica do filtro graças ao sistema QuickTwist que não necessita de ferramentas e limpeza adicionais.

      O indicador de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro

      O indicador de vida útil do filtro avisa atempadamente da substituição do filtro

      O indicador de vida útil dos filtros eletrónicos avisa automaticamente quando é necessário substituir o filtro ao calcular a filtragem de água real. A substituição atempada do filtro ajuda a garantir um desempenho de filtragem consistente.

      Proporção baixa da água de drenagem de 1,5:1

      Proporção baixa da água de drenagem de 1,5:1

      Com uma proporção excecional da água filtrada por RO para a água de drenagem (até 1,5:1), o nosso sistema poupa até 350% de água em comparação com um sistema RO tradicional.** Esta elevada eficiência de filtragem contribui para reduzir as despesas com água e a quantidade de água drenada.

      Os filtros duradouros garantem poupanças de água

      Os filtros duradouros garantem poupanças de água

      Os filtros duradouros garantem poupanças de água Filtro RO: capacidade de filtragem até 11 000 L e duração até 36 meses Filtro PC: capacidade de filtragem até 6000 L e duração até 12 meses***

      Detetor de fugas para maior segurança

      Detetor de fugas para maior segurança

      O detetor monitoriza fugas de água e alerta e corta automaticamente o fornecimento de água no caso improvável de uma fuga.

      Desempenho ideal com lavagem automática da membrana

      Desempenho ideal com lavagem automática da membrana

      Com a função de lavagem automática inteligente, mantém o desempenho de filtragem da membrana de osmose inversa sem esforço.

      Especificações técnicas

      • Desempenho de filtragem

        Precisão do filtro
        0,0001 mícrones
        Redução do cloro
        Sim
        Redução de bactérias
        até 99,999%
        Redução de pesticidas
        até 99,9%
        Redução da turvação
        Sim
        Redução da dureza da água
        Sim
        Redução de COV
        Sim
        Redução de vírus
        até 99,99%
        Redução de metais pesados
        até 99%
        Redução de produtos químicos
        até 99%
        Redução de sedimentos
        Sim

      • Especificações do filtro

        Capacidade de filtragem
        • RO: 11 000 L
        • CP: 6000 L
        Material do filtro
        • Membrana RO de 400 GPD
        • Bloco de sedimentos e carbono
        Vida útil do filtro
        • Filtro CP: 6 a 12 meses
        • Filtro RO: 24 a 36 meses

      • Especificações gerais

        Dimensões do produto
        134 x 392 x 393  mm
        Capacidade do depósito de água
        N
        Temperatura da água de entrada
        5-38  °C
        Fluxo (L/min)
        1,05 L/min
        Pressão de funcionamento aplicável
        0,1~0,4 Mpa
        Proporção da água de drenagem
        1,5:1
        Duas saídas de água
        S
        Alimentação elétrica
        65 W

      • Configurações de segurança

        Lembrete de substituição do filtro
        S
        Detetor de fugas
        S
        Lavagem automática
        S

      Badge-D2C

      Obter assistência para este produto

      Encontre sugestões de produtos, perguntas frequentes, manuais do utilizador e informações de segurança e conformidade.

      Produtos sugeridos

      Produtos vistos recentemente

      Críticas

      Seja o primeiro a avaliar este item

      • Testado pela SGS em condições laboratoriais.
      • *Testado pelo laboratório interno.
      • **Pressupondo 10 L/dia. A vida útil real do filtro depende da utilização diária e da qualidade da água da torneira local.

      Descubra o

      My Philips

      Registe-se para obter
      vantagens exclusivas

      Subscreve a nossa newsletter

      10 € de desconto na sua primeira compra na loja online da Philips.*

      Ofertas exclusivas para membros e acesso antecipado às vendas.

      Notícias sobre lançamentos de produtos e dicas para estilos de vida saudáveis.

      *
      Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!
      O que significa isto?
      * Clique aqui para ler sobre os nossos termos e condições

      Perguntas mais frequentes

      Termos e Condições
      Procurar pedido
      Entre em contato connosco
      Livro de Reclamações
      © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos os direitos reservados.

      Nosso site pode ser melhor visualizado com a versão mais recente do Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.