Sistema inteligente de encaracolamento para a melhor experiência de modelação

Desfrute da melhor experiência de modelação com o nosso sistema inteligente de encaracolamento. O sistema inovador inclui uma grande seleção de funcionalidades atualizadas. Poderá criar caracóis fabulosos e duradouros com o simples toque de um botão com duas proteções inteligentes de caracóis de rotação automática. Encaracolam cada madeixa de cabelo como um modelador profissional ao mesmo tempo que o protegem. A tecnologia de intensificação de caracóis inteligente permite que o modelador de caracóis automático crie resultados duradouros a uma temperatura de maior cuidado. O ferro mais comprido, a pega vertical para utilização fácil e o design aberto do equipamento, que segue o fluxo natural do seu cabelo, ajudam a modelar o seu cabelo na perfeição com pouco esforço.