Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Com sistema intelig. de encaracolamento
2x mais cabelo em cada passagem
Pega vertical
Protecções inteligentes de caracóis
Desfrute da melhor experiência de modelação com o nosso sistema inteligente de encaracolamento. O sistema inovador inclui uma grande seleção de funcionalidades atualizadas. Poderá criar caracóis fabulosos e duradouros com o simples toque de um botão com duas proteções inteligentes de caracóis de rotação automática. Encaracolam cada madeixa de cabelo como um modelador profissional ao mesmo tempo que o protegem. A tecnologia de intensificação de caracóis inteligente permite que o modelador de caracóis automático crie resultados duradouros a uma temperatura de maior cuidado. O ferro mais comprido, a pega vertical para utilização fácil e o design aberto do equipamento, que segue o fluxo natural do seu cabelo, ajudam a modelar o seu cabelo na perfeição com pouco esforço.
Com mais 113% de superfície de encaracolamento no nosso modelador de caracóis automático, agora pode modelar 2x mais cabelo de uma só vez. Ter caracóis perfeitos nunca foi tão fácil e rápido.
O modelador de caracóis segura-se numa posição vertical com uma pega confortável, facilitando a criação de caracóis perfeitamente uniformes por todo o cabelo. Os botões de funcionamento estão posicionados na pega para que os possa utilizar de forma intuitiva. O formato curvado e feminino da câmara de modelação torna confortável a modelação mesmo em posições mais rentes ao seu couro cabeludo.
4.5
de 5
399
Críticas
94%
recomendam este produto
Dolo45
12/06/2024
España
Parte da promoção
Ondas espectaculares
Me gusta muchísimo su funcionalidad y como deja las ondas , rizos no muy marcados pero bonitos
Pontos positivos
Lo rápida y bonito que queda
Pontos negativos
El manejo al principio
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler
Surfinia
12/06/2024
España
Parte da promoção
Fácil y rápido de usar
Rizador fácil de usar por su diseño vertical y ligero. Su forma ergonómica facilita el rizado de la parte trasera del cabello. Tiene múltiples opciones de rizado pudiendo hacer ondas ligeras o rizos mas marcados.
Pontos positivos
ligero y su diseño vertical facilita el uso
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Inmy
12/06/2024
España
Parte da promoção
Rizos perfectos
Estoy muy contenta con el resultado de este rizador de pelo automático. Tarda muy poco en calentarse y es muy fácil y rápido utilizarlo. El diseño es muy bonito y el rizo sale genial. Además tiene cerámica con queratina que suaviza y protege el cabello.
Pontos positivos
Fácil de utilizar, rizos perfectos, rápido de hacer.
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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em comparação com o Philips HPS940