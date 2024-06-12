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Descontinuado

StyleCare PrestigeModelador de caracóis automático

BHB876/00

4.5
| (399) Críticas | 94% recomendam este produto
Transformação de caracóis de sonho
O modelador de caracóis automático StyleCare Prestige da Philips dá vida aos seus caracóis de sonho automaticamente e sem esforço com o seu inovador sistema inteligente de encaracolamento. Transformação de caracóis de sonho com 2x mais cabelo em cada passagem*
Ver todos os benefícios

2x mais cabelo em cada passagem*

Transformação de caracóis de sonho

  • Com sistema intelig. de encaracolamento

  • 2x mais cabelo em cada passagem

  • Pega vertical

  • Protecções inteligentes de caracóis

Sistema inteligente de encaracolamento para a melhor experiência de modelação

Sistema inteligente de encaracolamento para a melhor experiência de modelação

Desfrute da melhor experiência de modelação com o nosso sistema inteligente de encaracolamento. O sistema inovador inclui uma grande seleção de funcionalidades atualizadas. Poderá criar caracóis fabulosos e duradouros com o simples toque de um botão com duas proteções inteligentes de caracóis de rotação automática. Encaracolam cada madeixa de cabelo como um modelador profissional ao mesmo tempo que o protegem. A tecnologia de intensificação de caracóis inteligente permite que o modelador de caracóis automático crie resultados duradouros a uma temperatura de maior cuidado. O ferro mais comprido, a pega vertical para utilização fácil e o design aberto do equipamento, que segue o fluxo natural do seu cabelo, ajudam a modelar o seu cabelo na perfeição com pouco esforço.

Ferro mais comprido para modelar 2x mais cabelo em cada passagem

Ferro mais comprido para modelar 2x mais cabelo em cada passagem

Com mais 113% de superfície de encaracolamento no nosso modelador de caracóis automático, agora pode modelar 2x mais cabelo de uma só vez. Ter caracóis perfeitos nunca foi tão fácil e rápido.

Pega vertical para utilização fácil

O modelador de caracóis segura-se numa posição vertical com uma pega confortável, facilitando a criação de caracóis perfeitamente uniformes por todo o cabelo. Os botões de funcionamento estão posicionados na pega para que os possa utilizar de forma intuitiva. O formato curvado e feminino da câmara de modelação torna confortável a modelação mesmo em posições mais rentes ao seu couro cabeludo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

399

Críticas

94%

recomendam este produto

12/06/2024

España

España

Ondas espectaculares

Me gusta muchísimo su funcionalidad y como deja las ondas , rizos no muy marcados pero bonitos

Pontos positivos

Lo rápida y bonito que queda

Pontos negativos

El manejo al principio

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para StyleCare Prestige BHB876/00 Auto Curler

Sim, recomendo este produto

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12/06/2024

España

España

Fácil y rápido de usar

Rizador fácil de usar por su diseño vertical y ligero. Su forma ergonómica facilita el rizado de la parte trasera del cabello. Tiene múltiples opciones de rizado pudiendo hacer ondas ligeras o rizos mas marcados.

Pontos positivos

ligero y su diseño vertical facilita el uso

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12/06/2024

España

España

Rizos perfectos

Estoy muy contenta con el resultado de este rizador de pelo automático. Tarda muy poco en calentarse y es muy fácil y rápido utilizarlo. El diseño es muy bonito y el rizo sale genial. Además tiene cerámica con queratina que suaviza y protege el cabello.

Pontos positivos

Fácil de utilizar, rizos perfectos, rápido de hacer.

Pontos negativos

Nada

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