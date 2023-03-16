Termos de pesquisa

    Acessório de limpeza de substituição para modelador

      StyleCare Prestige Acessório de limpeza

      CP1879

      Acessório de limpeza de substituição para modelador

      O acessório de limpeza do modelador para o Philips AutoCurler garante que o seu modelador de caracóis permanece livre de cabelos soltos, pó e resíduos do dia a dia.

      StyleCare Prestige Acessório de limpeza

      Produtos compatíveis

      Acessório de limpeza de substituição para modelador

      • StyleCare Prestige
      • Modelador de caracóis automático
      • Preto

      Substituição fácil de peças originais da Philips no seu produto

      Ocasionalmente deverá substituir algumas peças do seu produto. Com as peças de substituição Philips, isto é agora mais fácil do que nunca para o consumidor. Tudo com a garantia de qualidade da Philips.

      Especificações técnicas

      • Peça substituível

        Compatível com produtos de cuidados do cabelo
        BHB876/00
