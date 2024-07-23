A cor do secador é como uma paixão à primeira vista. A sua leveza é sinónimo de transporte fácil e adequado em viagem. Sinto o cabelo mais leve e brilhante a cada utilização como no salão. A rapidez de secagem é ideal para aquelas alturas em que o tempo não estica. Adorei o pormenor do Íman para segurar o difusor, porque torna a secagem muito prática, assim como o controlo de funções detectável pela luz LED que ajuda no controlo da temperatura. Após alguns dias de utilização sinto que o meu cabelo está mais sedoso e com um movimento mais natural.