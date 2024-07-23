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Hair DryerSérie 7000

BHD713/10

4.6
| (117) Críticas | 97% recomendam este produto
20% mais rápido*. Mais leve**. Sem danos por calor********.
Desfrute de resultados profissionais rápidos com o secador de cabelo da série 7000 da Philips. A tecnologia de proteção térmica avançada lê e controla ativamente a temperatura do ar do secador para proteger o seu cabelo contra danos causados pelo calor*********.
Ver todos os benefícios

com tecnologia de proteção térmica avançada

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  • Proteção térmica avançada

  • Iões de água, iões minerais, 8 vezes mais iões

  • Cabelo 60%********* mais brilhante

  • Secagem rápida de 4 minutos

  • Seca 20%** mais rápido do que um secador de 2300 W

A tecnologia de proteção térmica avançada protege o seu cabelo contra o sobreaquecimento

A tecnologia de proteção térmica avançada protege o seu cabelo contra o sobreaquecimento

O sistema de sensor duplo lê continuamente a temperatura na divisão e ajusta ativamente a temperatura de secagem 24 000 vezes por sessão para proteger o seu cabelo contra o sobreaquecimento. Desfrute de uma temperatura de secagem 25% mais consistente em qualquer ambiente*********.

Fluxo de ar potente para uma secagem 30% mais rápida****

Fluxo de ar potente para uma secagem 30% mais rápida****

As inovadoras lâminas da ventoinha e o aquecedor especialmente concebido fazem magia, secando o seu cabelo em apenas 4 minutos****.

Os iões de água proporcionam humidade ao seu cabelo

Os iões de água proporcionam humidade ao seu cabelo

Adicione hidratação para um cabelo macio e com um aspeto saudável. A tecnologia de iões de água gera 1000 vezes mais conteúdo de água do que sem um ionizador.

Especificações técnicas

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Críticas

Compreender as avaliações dos produtos

4.6

de 5

117

Críticas

97%

recomendam este produto

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Jessicadarkfeel

23/07/2024

Portugal

Parte da promoção

Secador de cabelo que não danifica os fios de cabe

Gostei muito de exprimentar este secador que não danifica o cabelo com altas temperaturas, a temperatura é regulada para que não exista cabelo danificado

Pontos positivos

Temperatura regulada

Pontos negativos

O encaixe é de iman e as vezes cai

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000

Familia96

10/07/2024

Portugal

Parte da promoção

Perfeito para o dia a dia

Para quem saca o cabelo diariamente este é o produto perfeito. Bastante leve e ao mesmo tempo com uma óptima potência. Para quem está habituada a utilizar este tipo de produto sem dúvida que esta é uma óptima escolha.

Pontos positivos

Peso e potência

Pontos negativos

Poderia ter mais peças

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Sim, recomendo este produto

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sandraalexs7

09/07/2024

Portugal

Parte da promoção

Um romance quente e brilhante

A cor do secador é como uma paixão à primeira vista. A sua leveza é sinónimo de transporte fácil e adequado em viagem. Sinto o cabelo mais leve e brilhante a cada utilização como no salão. A rapidez de secagem é ideal para aquelas alturas em que o tempo não estica. Adorei o pormenor do Íman para segurar o difusor, porque torna a secagem muito prática, assim como o controlo de funções detectável pela luz LED que ajuda no controlo da temperatura. Após alguns dias de utilização sinto que o meu cabelo está mais sedoso e com um movimento mais natural.

Pontos positivos

Qualidade de secagem

Pontos negativos

prço

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Avisos legais

  1. Em comparação com o secador Philips S5000 de 2300 W

  2. Em comparação com o Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Com base num tempo de secagem médio de 4 minutos

  4. * * Com base em cabelo caucasiano de comprimento médio (40 cm), em ambiente laboratorial, nas regulações de velocidade e de calor mais elevadas. O resultado real pode variar.

  5. * * * Minerais iónicos após 6 meses de exposição a raios UV

  6. * * * * Em comparação com o HP8232/20 na regulação máxima

  7. * * * * * Philips MoistureProtect HP8280 na regulação mais elevada

  8. * * * * * * Regulação da tecnologia de proteção térmica avançada

  9. * * * * * * * Ao utilizar o modo quente e frio, em comparação com a secagem natural do cabelo. Testado num instituto de testes de terceiros localizado nos EUA.