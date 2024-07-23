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Política de devolução de 30 dias
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Proteção térmica avançada
Iões de água, iões minerais, 8 vezes mais iões
Cabelo 60%********* mais brilhante
Secagem rápida de 4 minutos
Seca 20%** mais rápido do que um secador de 2300 W
O sistema de sensor duplo lê continuamente a temperatura na divisão e ajusta ativamente a temperatura de secagem 24 000 vezes por sessão para proteger o seu cabelo contra o sobreaquecimento. Desfrute de uma temperatura de secagem 25% mais consistente em qualquer ambiente*********.
As inovadoras lâminas da ventoinha e o aquecedor especialmente concebido fazem magia, secando o seu cabelo em apenas 4 minutos****.
Adicione hidratação para um cabelo macio e com um aspeto saudável. A tecnologia de iões de água gera 1000 vezes mais conteúdo de água do que sem um ionizador.
Compreender as avaliações dos produtos
4.6
de 5
117
Críticas
97%
recomendam este produto
Jessicadarkfeel
23/07/2024
Portugal
Parte da promoção
Secador de cabelo que não danifica os fios de cabe
Gostei muito de exprimentar este secador que não danifica o cabelo com altas temperaturas, a temperatura é regulada para que não exista cabelo danificado
Pontos positivos
Temperatura regulada
Pontos negativos
O encaixe é de iman e as vezes cai
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000
Familia96
10/07/2024
Portugal
Parte da promoção
Perfeito para o dia a dia
Para quem saca o cabelo diariamente este é o produto perfeito. Bastante leve e ao mesmo tempo com uma óptima potência. Para quem está habituada a utilizar este tipo de produto sem dúvida que esta é uma óptima escolha.
Pontos positivos
Peso e potência
Pontos negativos
Poderia ter mais peças
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000
sandraalexs7
09/07/2024
Portugal
Parte da promoção
Um romance quente e brilhante
A cor do secador é como uma paixão à primeira vista. A sua leveza é sinónimo de transporte fácil e adequado em viagem. Sinto o cabelo mais leve e brilhante a cada utilização como no salão. A rapidez de secagem é ideal para aquelas alturas em que o tempo não estica. Adorei o pormenor do Íman para segurar o difusor, porque torna a secagem muito prática, assim como o controlo de funções detectável pela luz LED que ajuda no controlo da temperatura. Após alguns dias de utilização sinto que o meu cabelo está mais sedoso e com um movimento mais natural.
Pontos positivos
Qualidade de secagem
Pontos negativos
prço
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Hair Dryer BHD723/10 Série 7000
Em comparação com o secador Philips S5000 de 2300 W
Em comparação com o Philips MoistureProtect HP8280
* Com base num tempo de secagem médio de 4 minutos
* * Com base em cabelo caucasiano de comprimento médio (40 cm), em ambiente laboratorial, nas regulações de velocidade e de calor mais elevadas. O resultado real pode variar.
* * * Minerais iónicos após 6 meses de exposição a raios UV
* * * * Em comparação com o HP8232/20 na regulação máxima
* * * * * Philips MoistureProtect HP8280 na regulação mais elevada
* * * * * * Regulação da tecnologia de proteção térmica avançada
* * * * * * * Ao utilizar o modo quente e frio, em comparação com a secagem natural do cabelo. Testado num instituto de testes de terceiros localizado nos EUA.