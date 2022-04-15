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Posso enrolar o cabo à volta do meu modelador de caracóis Philips após a utilização?
O meu modelador de cabelo Philips contém amianto?
Queimei-me ao utilizar um modelador de cabelo Philips
O meu modelador Philips libertou um odor
Sai fumo do meu modelador Philips durante a utilização
O cabelo fica preso na escova quente do Multistyler